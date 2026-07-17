Argentina comienza a definir el once para la final del Mundial 2026. Dos jugadores ganan terreno para la definición.

Argentina se prepara para una emocionante final en el Mundial 2026. Este domingo 19 de julio, enfrentará a España con la ilusión de renovar su corona y convertirse en bicampeón de la Copa del Mundo.

Todavía no hay certezas sobre el equipo de Lionel Scaloni, pero del otro lado de la cordillera adelantan que el DT analizaría el ingreso de dos jugadores que respondieron contra Inglaterra en semis.

Nicolás González y Gonzalo Montiel podrían ser las grandes novedades de la Albiceleste para la definición por el título. Leandro Paredes y Nahuel Molina serían los perjudicados en caso de esos ingresos.

Además, la gran incógnita es si Rodrigo de Paul vuelve a la titularidad o si repite Giuliano Simeone. Más allá de eso, TyC Sports revela que es probable que el resto de la formación se mantenga igual.

Nico González podría ser titular en la final del Mundial 2026 | Getty Images

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La probable formación de Argentina para la final del Mundial 2026

La formación de Argentina sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giulano Simeone o Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Nicolás González y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Este viernes se realizará un entrenamiento cerrado de la Albiceleste y por la tarde Lionel Scaloni atenderá a la prensa en Estados Unidos.