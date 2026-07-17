Tras la clasificación de la Albiceleste a la final del Mundial 2026, el comunicador Tom Harwood cuestionó las celebraciones de los argentinos y vinculó el entusiasmo con la situación económica que vive el país.

Argentina logró una histórica clasificación a la final del Mundial 2026 tras imponerse por 2-1 a Inglaterra en las semifinales. Con este triunfo, la Albiceleste disputará el título frente a España en busca de una nueva estrella.

Sin embargo, la victoria no cayó nada bien en Inglaterra. Las multitudinarias celebraciones de los hinchas argentinos en las calles del país desataron la molestia de un reconocido comunicador inglés, quien no dudó en cuestionar la actitud de los trasandinos y lanzó una dura crítica tras el festejo.

A esto se sumó la aparición de una pancarta con el mensaje ‘Las Malvinas son argentinas’, la que generó una fuerte controversia en Inglaterra y reavivó la sensibilidad en torno al histórico conflicto entre ambos países

El cartel que mostraron los jugadores de Argentina tras vencer a Inglaterra/Getty Images)

Periodista inglés se lanza contra las celebraciones argentinas

El periodista de GB News, Tom Harwood, señaló tras la derrota inglesa que entiende el motivo de las celebraciones trasandinas. “Cuando tienes desempleo juvenil tan alto como es en Argentina, cuando tienes la inflación en cifras triples, cuando tienes tantas dificultades”.

Las celebraciones se tomaron las calles. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Futbol es todo lo que tienen, me gustaría pensar que nosotros (Inglaterra) tenemos otras cosas sucediendo en nuestras vidas.

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Agregando: “Pero ves este tipo de desfiles del triunfo, en el centro de la ciudad, es como ‘por supuesto que van a hacer desfiles celebratorios, ninguna de estas personas tiene trabajo, es literalmente lo único que tienen en su vida, futbol”.

Para luego cerrar añadiendo: “Me gusta pensar que en Gran Bretaña tenemos otras cosas que celebrar también”.

¿Cuándo juega Argentina vs España?

La esperada final del Mundial está programada para este domingo 18 de julio a las 15:00 (Chile).

En síntesis: