El arquero del combinado albiceleste ha venido sosteniendo en el último tiempo una importante promesa si levanta otra vez la Copa del Mundo tras la consagración en Qatar 2022.

Este día domingo 19 de julio el planeta se paralizará con una nueva final de la Copa del Mundo. Argentina y España se citarán en Nueva York para definir a la mejor selección de este Mundial 2026, en un partido que promete quedar en los libros del balompié.

Mientras la albiceleste busca su cuarta consagración tras levantar la copa en 1978, 1986 y 2022, los españoles quieren su segundo título tras quedarse con la edición del 2010.

Justamente una de las figuras trasandinas de esa consagración en Qatar 2022 fue el arquero Emiliano Martínez, quien se mandó una atajada en los últimos minutos de la final con Francia que quedó para siempre en la historia del deporte rey.

Por lo mismo, y tras el último éxito argentino en la Copa América del 2024, es que el meta de 33 años ha venido repitiendo una suerte de promesa si es que en Estados Unidos repite el título mundial con su selección.

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¿Dibu Martínez se retira se la selección argentina tras la final ante España?

El meta declaró en diciembre del 2024 en los canales oficiales de la AFA, apropósito del segundo aniversario del título en Qatar, que “¿hay alguna selección que haya ganado dos Copas del Mundo seguidas? Me retiro, te lo prometo“.

Emiliano Martínez podría jugar ante España su último partido en el arco de Argentina. | Foto: Getty Images.

Posteriormente en marzo del 2025, Dibu reafirmó estos dichos, afirmando en charla con la periodista Sofi Martínez que “me retiro de la Selección, lo mantengo. Si ganamos dos seguidos, ya está. Hay que darle el lugar a otros pibes. Me gusta tener las promesas y cumplirlas”.

“Angelito (Di María) se bajó, todos le decían que tenía que seguir, lo mantuvo y todos lo aceptamos. Está bueno bajarse en la buena también“, agregó el meta, quien en este domingo podrá jugar su último partido en el arco de la selección argentina.

¿Cuándo Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026?

Sudamericanos y europeos se verán las caras este domingo 19 de julio a las 15:00 (hora de Chile) en el MetLife Stadium de Nueva York.

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En síntesis