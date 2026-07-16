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Fútbol Internacional

“Me siento un poco solo”: Gareca se graba llorando tras hazaña de Argentina en el Mundial 2026

El ex entrenador de la selección chilena se grabó llorando, en una nueva faceta de lo que es su programa llamado La Sustancia.

Por Nelson Martinez

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La emoción del ex entrenador de la Roja.
© La Sustancia.La emoción del ex entrenador de la Roja.

Ricardo Gareca vivió como un hincha más el triunfazo de la selección argentina en la Copa del Mundo, donde en el final tumbaron a Inglaterra. El ex DT de Chile en el pasado proceso se emocionó hasta las lágrimas en viral video.

Durante su nueva faceta como conductor del programa La Sustancia, el Tigre dio la vuelta en redes sociales al grabarse llorando tras el triunfo albiceleste. El entrenador hace meses comanda el programa que se graba en Perú, hablando de fútbol.

“La verdad es que estoy emocionado, el corazón de estos muchachos es increíble, no se puede creer. Esto un poco destierra todo lo que han sufrido estos muchachos, las críticas de que a Argentina se la favorecía”, partió diciendo.

Así fue el desahogo de Gareca por Argentina

Ricardo Gareca se grabó llorando tras el pitazo final en que Argentina se clasificó a la final del Mundial 2026. El Tigre se descargó por el sufrimiento como hincha tras el partido contra Inglaterra, lo cual mostró en redes sociales.

“Hoy estando en el hotel viví una de las emociones más grandes, el hecho de sentirme un poco solo. Está la familia en Buenos Aires y saber que todo el mundo festeja, una serie de cosas que todo el mundo vivió y me llevó a emocionarme”, confesó.

Para El Tigre, lo logrado por la selección de Lionel Messi y compañía “es un orgullo para todos los argentinos. Estoy acá sin mi familia, lo que acabo de ver es conmovedor, la entrega de todos, los jugadores, cuerpo técnico, cambios, cómo manda al equipo al frente”.

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“Argentina nuevamente en una final de Copa del Mundo. Messi cada vez se acrecienta mas el hecho de ser el mejor jugador de la historia“, cerró, siempre emocionado el ex DT de Chile.

El video:

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