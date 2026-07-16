El histórico exportero español encendió la previa del duelo decisivo tras dejar un desafiante mensaje contra la Albiceleste antes del partido por el título.

Con la final del Mundial 2026 ya definida, Argentina y España comienzan a vivir la previa de uno de los partidos más esperados del torneo. A pocos días del duelo decisivo, las declaraciones entre ambos países ya empiezan a encender el ambiente.

Uno de los que se sumó a la previa fue el histórico exportero español Iker Casillas. El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 utilizó sus redes sociales para manifestar su apoyo a España y se la jugó por una victoria de la selección europea en la gran final de este domingo.

Iker Casilla se la juega por el triunfo español

El exportero del Real Madrid respondió a los hinchas argentinos señalando: “No vais a bordar la 4ta estrella”. Para luego tuitear aparte “no habrá una cuarta para Argentina. ¡Vamos a por la segunda! ¡Vamos España!

Argentina a la final vs España

La selección dirigida por Lionel Scaloni protagonizó una histórica remontada ante Inglaterra en las semifinales.

ver también Inglaterra reacciona a la bandera: “La Copa del Mundo no es nuestra, pero las Malvinas sí”

Luego de comenzar en desventaja tras el gol de Anthony Gordon a los 55 minutos, la Albiceleste reaccionó con un tanto de Enzo Fernández y, cuando el encuentro parecía encaminarse al alargue, Lautaro Martínez apareció en el segundo minuto de descuento para marcar el 2-1 definitivo.

La albiceleste va por su segundo final consecutiva. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Por su parte, España aseguró su lugar en la gran final luego de imponerse con autoridad por 2-0 ante Francia en semifinales, en un duelo donde la Roja sorprendió al vigente campeón europeo y confirmó su candidatura al título mundial.