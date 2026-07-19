Los trasandinos resistieron cuanto pudieron, pero cayeron por 1-0 ante los españoles en el duelo decisivo del torneo. ¡Revisa las mejores imágenes de la bronca y la desazón trasandina!

Argentina resistió lo más que pudo ante España, pero el solitario gol de Ferrán Torres desniveló la final del Mundial 2026 a favor del equipo europeo. El atacante del Barcelona aprovechó una muy buena amortiguación de Nico Williams, quien le comió la espalda a Nahuel Molina.

El extremo del Athletic Club de Bilbao resolvió de manera muy lúcida con una dejada que Torres transformó en el 1-0 definitivo apenas empezó el segundo tiempo del alargue. La expulsión de Enzo Fernández había sido un duro golpe para La Scaloneta.

Casi no quedaban piernas trasandinas en el tiempo extra, pero de todas maneras Giuliano Simeone dispuso de una ocasión clarísima para empatar. Y no pudo dirigir el remate a la portería defendida por Unai Simón, a la postre ganador del Guante de Oro.

La ocasión que tuvo Giuliano Simeone para empatar. (Carl Recine/Getty Images).

Tras el pitazo final del esloveno Slavko Vinçiç hubo varios trasandinos que mostraron frustración. O incluso pena, como Lionel Messi, quien fue captado en un llanto desconsolado. Algunos reaccionaron con rabia, como el zaguero central Nicolás Otamendi, quien sobre el final del primer tiempo reemplazó al lesionado Lisandro Martínez.

Lionel Messi quedó destruido tras la caída argentino vs los españoles. (Carl Recine/Getty Images).

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Las imágenes de la pena de Argentina tras perder vs España la final del Mundial 2026

España se quedó con todos los premios tras vencer a Argentina en la final del Mundial 2026: Unai Simón ganó el Guante de Oro, mientras que Rodri fue elegido como el mejor jugador del torneo. Y el zaguero central Pau Cubarsí fue premiado como el futbolista joven más destacado.

Alexis Mac Allister fue destacado en Argentina y terminó llorando. (Kevin C. Cox/Getty Images).

Así celebró España mientras los trasandinos sufrían la caída. (David Ramos/Getty Images).

Hubo amagos de pelea tras el pitazo final: Leandro Paredes quiso enfrascarse con Eric García. (Lars Baron/Getty Images).

El Dibu Martínez fue la figura de Argentina en la final, pero terminó llorando. (Buda Mendes/Getty Images).

Lionel Scaloni, DT de Argentina, recibió así su medalla de plata. (Dan Mullan/Getty Images).

Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Cuti Romero, quien salió lesionado del duelo ante España. (Carl Recine/Getty Images).

Otra imagen de la tristeza argentina. (Elsa/Getty Images).

Los hinchas de Argentina vivieron a concho la derrota también. (Heather Diehl/Getty Images).

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Revisa el compacto del triunfo de España vs Argentina