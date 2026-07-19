Argentina resistió lo más que pudo ante España, pero el solitario gol de Ferrán Torres desniveló la final del Mundial 2026 a favor del equipo europeo. El atacante del Barcelona aprovechó una muy buena amortiguación de Nico Williams, quien le comió la espalda a Nahuel Molina.
El extremo del Athletic Club de Bilbao resolvió de manera muy lúcida con una dejada que Torres transformó en el 1-0 definitivo apenas empezó el segundo tiempo del alargue. La expulsión de Enzo Fernández había sido un duro golpe para La Scaloneta.
Casi no quedaban piernas trasandinas en el tiempo extra, pero de todas maneras Giuliano Simeone dispuso de una ocasión clarísima para empatar. Y no pudo dirigir el remate a la portería defendida por Unai Simón, a la postre ganador del Guante de Oro.
Tras el pitazo final del esloveno Slavko Vinçiç hubo varios trasandinos que mostraron frustración. O incluso pena, como Lionel Messi, quien fue captado en un llanto desconsolado. Algunos reaccionaron con rabia, como el zaguero central Nicolás Otamendi, quien sobre el final del primer tiempo reemplazó al lesionado Lisandro Martínez.
ver también
Otamendi es un desmemoriado: rechazó el saludo de Rodrigo tras la derrota de Argentina vs España en la final del Mundial 2026
Las imágenes de la pena de Argentina tras perder vs España la final del Mundial 2026
España se quedó con todos los premios tras vencer a Argentina en la final del Mundial 2026: Unai Simón ganó el Guante de Oro, mientras que Rodri fue elegido como el mejor jugador del torneo. Y el zaguero central Pau Cubarsí fue premiado como el futbolista joven más destacado.
ver también
Video: hincha de Argentina agrede a chileno tras la final del Mundial y provoca viral reacción policial