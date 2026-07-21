Aprovechando la presentación del refuerzo azul, Gonzalo Reyna, Manuel Mayo señaló las razones para la ausencia de partidos preparatorios para la segunda rueda.

Mucho Mundial, pero ahora toca enfocarnos nuevamente en el fútbol nacional. La Liga de Primera comenzará nuevamente y, con ella, varios equipos intentarán mejorar lo hecho en el primer semestre.

Uno de los elencos que necesita con cierta urgencia mejorar lo hecho en la primera rueda es la Universidad de Chile. El Romántico Viajero apostó a quedarse con el torneo y, para ello, recurrió a un técnico de la élite, como Fernando Gago. No obstante, se encuentran a doce puntos del líder, Colo Colo.

Descontar esa cantidad de unidades no será tarea sencilla. Sobre todo, considerando que el elenco albo lleva seis partidos seguidos ganando en la Liga de Primera. ¿Será que nadie los podrá parar?

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¿Preparación suficiente? La falta de amistosos de la Universidad de Chile

Pese a que la tarea se presenta difícil y ardua, la Universidad de Chile volvió a repetir una constante en sus últimas preparaciones previas a los grandes desafíos. Nuevamente, el elenco azul no concretó partidos amistosos para llegar con cierto fútbol al rodaje de la Liga de Primera.

¿Por qué aconteció esto? Manuel Mayo, gerente deportivo del cuadro laico, señaló las razones para tomar esta decisión, aprovechando la presentación del refuerzo azul, Gonzalo Reyna.

“Fue una decisión 100% del cuerpo técnico y como club confiamos en su decisión. Hubo días libres, pero se compite todos los fines de semana en Chile, no hay semanas de para, entonces el cuerpo técnico necesitaba entrenamiento más que partidos”, empezó señalando Mayo.

“Hubo un trabajo que se notó para llegar preparados a este domingo. Se subieron las cargas físicas y lo sufrió Gonzalo (Reyna). No fue decisión de club, fue del cuerpo técnico y lo apoyamos“, cerró el gerente deportivo del cuadro azul.

Manuel Mayo presentó a Gonzalo Reyna, nuevo refuerzo azul | Photosport

¿En qué lugar de la tabla de posiciones se encuentra la Universidad de Chile?

El cuadro azul cerró la primera rueda con un triunfo ante O’Higgins que los hizo escalar al tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Pese a ello, hay, por ejemplo, tan sólo tres puntos de diferencia con el noveno lugar de la clasificación, Deportes Limache.