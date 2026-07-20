El portero de Coquimbo Unido replicó los dichos del Ministro Produje y comenzó campaña para encontrar a personas en medio del temporal.

En estado de emergencia se encuentra la región de Coquimbo por el frente de mal tiempo. Por lo mismo, Diego Sánchez no se quedó de brazos cruzados y decidió aportar con su granito de arena a los más damnificados.

Durante la jornada de este lunes, inició una campaña solidaria para ayudar a quienes lo perdieron todo. “Hola chicos, a raíz de toda está caga vamos a reunir alimentos para las familias que no tienen nada”, recalcó en sus redes sociales.

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Pero el portero campeón con el cuadro aurinegro también decidió aprovechar sus redes sociales para ayudar en la búsqueda de personas que se ha perdido el rastro producto del fuerte temporal.

Mono Sánchez responde a Ministro Poduje por desaparecidos en Coquimbo

El guardameta fue replicando en Instagram cada mensaje de sus seguidores para dar con sus seres queridos. Incluso respondió al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, que recalcó que no habían personas desaparecidas.

“Sabemos que a algunos se les arranca la moto, hablando de desaparecidos sin ninguna información. Al Diputado Manucheri no se le puede pedir seriedad. No usen este hecho para hacer una crítica política”, indicó el Ministro del Gobierno de José Antonio Kast. Incluso apuntó contra Daniel Manouchehri, aunque minutos más tarde borró su video.

Pero el “Mono” Sánchez, más allá de la disputa entre los políticos, y se enfocó en ayudar realmente a los afectados. Por lo que puso a disposición aportar en la búsqueda. Aunque con una clara repasada al Gobierno, que pasó por alto las indicaciones de los afectados y de las autoridades de la región de Coquimbo.

“Manden información de personas que han perdido su rastro, ya que un huéon dijo que no hay nadie perdido. Sigan mandándome info para ayudar”, recalcó en su Instagram sin borrar ningún registro.

Diego Sánchez puso su cuenta de Instagram para ayudar a encontrar personas en medio del temporal en Coquimbo

Hasta el momento se lamentan cinco fallecidos en la región de Coquimbo. Además se reportan más de 1.600 afectados y diez personas desaparecidas hasta el momento de está publicación. Por lo que se hace urgente el trabajo en terreno.