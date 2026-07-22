Ferochi distingue a los mejores de la temporada

La Federación del Rodeo Chileno distinguirá a su Cuadro de Honor correspondiente a la pasada campaña, en su tradicional gala realizada este jueves 23 de julio en el Hotel Sheraton.

La Federación del Rodeo Chileno realizará este jueves 23 de julio la tradicional cena de premiación del Cuadro de Honor, correspondiente a la temporada 2025-2026, en un evento que se desarrollará a contar de las 19:00 horas en el Hotel Sheraton de Santiago.

En la ocasión, se premiará al mejor jinete, mejor potro, mejor yegua y mejor caballo de la temporada pasada, que culminó con la victoria de Pablo Pino Toro y Martín Durán Durán en la septuagésima séptima versión del Campeonato Nacional de Rodeo, en los caballos Laurencio y Ramoncito.

Los premios

También se premiarán las distintas categorías, como a los campeones del Movimiento de la Rienda Femenina y Masculina. Al mejor Deportista y al mejor Dirigente, entre otras categorías.

Para el viernes 24 y sábado 25 de julio está programada la asamblea de socios. La cita, que también se desarrollará en el Hotel Sheraton de Santiago. Se realizará la elección de los nuevos directores de la Ferochi, como también de los cinco miembros del Tribunal Supremo de Disciplina.