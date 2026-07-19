La Pulga se llevó los focos tras el pitazo del Mundial, donde se aisló para vivir un momento en soledad en su despedida de Argentina.

Se acabó la historia de una leyenda del fútbol con el triunfo de España en el Mundial 2026, porque Lionel Messi le pondrá punto final a su paso por la selección de Argentina.

El argentino no pudo brillar en la gran definición siendo controlado totalmente por los jugadores españoles, por lo que una vez más tuvo que lamentar una derrota en New Jersey, en el mismo estado que Chile lo hizo retirar.

La Pulga se quedó sentado en el pasto lamentando no poder levantar su segundo título del mundo, mientras que sus compañeros trataron de alentarlo en todo momento.

Lionel Messi se aisló al sentarse en el pasto tras la final del Mundial 2026. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

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Messi se despide para siempre de Argentina

Lionel Messi vivió una nueva decepción al frente de la selección de Argentina, luego de perder por 1-0 ante España en la gran final del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Por lo mismo, las cámaras se fijaron en la gran figura mundial para ver su reacción, entendiendo que esta es su despedida definitiva de la albiceleste en su carrera.

Messi decidió aislarse y sentarse en el pasto, mirando con atención la celebración de España, pero entendiendo que era una despedida en silencio con la amargura de la derrota.

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