La fecha 19 de la Liga de Primera 2026 comienza este viernes 14 de agosto y tendrá varios encuentros atractivos, entre ellos la visita de Universidad de Chile a Deportes Limache.
Comenzará con Universidad de Concepción frente a Deportes La Serena y continuará el sábado con dos partidos. El domingo se jugarán tres encuentros, donde destaca Colo Colo ante O’Higgins en el Estadio Monumental.
Cerrando el lunes con Palestino vs. Huachipato, mientras que Coquimbo Unido y Universidad Católica se enfrentarán el miércoles 26 de agosto tras la reprogramación por Copa Libertadores.
Programación Fecha 19 del Campeonato Nacional 2026
VIERNES 14 DE AGOSTO
- Universidad de Concepción vs. Deportes La Serena – 19:00 horas, Estadio Ester Roa Rebolledo.
SÁBADO 15 DE AGOSTO
- Deportes Limache vs. Universidad de Chile–17:30 horas, Estadio Lucio Fariña.
- Everton vs. Audax Italiano – 20:00 horas, Estadio Sausalito.
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DOMINGO 16 DE AGOSTO
- Ñublense vs. Unión La Calera – 12:30 horas, Estdio Bicentenario Nelson Oyarzún.
- Cobresal vs. Deportes Concepción – 15:00 horas, Estadio El Cobre.
- Colo Colo vs. O’Higgins – 17:30 horas, Estadio Monumental.
LUNES 17 DE AGOSTO
- Palestino vs. Huachipato – 20:30 horas, Estadio Municipal La Cisterna.
MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
- Coquimbo Unido vs. Universidad Católica – 18:00 horas, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.