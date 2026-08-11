El periodista destacó el presente de Jonathan Villagra y pidió que Córdova lo considere para el proceso de la Selección Chilena adulta.

Jonathan Villagra atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada a Colo Colo y ahora recibió un importante respaldo de Coke Hevia.

El periodista deportivo postuló al defensor albo para la Selección Chilena adulta, destacando el nivel que ha mostrado durante la actual temporada.

En el podcast De Buena Fuente de DLT Sports, Hevia analizó el presente del zaguero de 25 años y aseguró que tiene condiciones para ser considerado por La Roja.

Coke Hevia asegura que Jonathan Villagra está para la Selección Chilena

Coke Hevia pide considerar a Villagra

“Está para ser seleccionado chileno y no vaya a ser que en diciembre se largue”, señaló el comunicador, quien además puso sobre la mesa el escenario que enfrenta actualmente la defensa nacional.

El periodista repasó algunos de los nombres que aparecen como alternativas para la última línea de Chile y puso especial atención en la situación de Villagra.

“Tienes a Benjamín Kuscevic que viene siendo titular, Francisco Sierralta no juega, Guillermo Maripán juega pero tiene edad border. Y Iván Román, que no sabemos qué va a pasar en Colo Colo”, comentó.

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En ese contexto, Hevia considera que el defensor del Cacique merece al menos una oportunidad en el proceso de la Selección y apuntó directamente al técnico Nicolás Córdova y pidió que el futbolista sea considerado dentro de las próximas convocatorias.

“¿Qué hay que hacer? Mete una rotación más, Jonathan Villagra tiene que estar. No jugar, ser titular y capitán, no. Tiene que estar”, sostuvo.

El presente de Villagra en Colo Colo

El defensor ha logrado consolidarse como una alternativa importante en el equipo albo durante la campaña 2026. Villagra suma 25 partidos disputados esta temporada, consolidando su presencia en el plantel.

Su buen rendimiento también aparece en medio de un proceso de renovación para la defensa de La Roja, donde varios nombres buscan ganarse un lugar pensando en los próximos desafíos.

Por ahora, la decisión estará en manos de Nicolás Córdova. Mientras tanto, Villagra continúa enfocado en su campaña con Colo Colo y sumando argumentos para recibir una oportunidad a nivel internacional.

En resumen…