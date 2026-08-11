La larga travesía que realizó Vozinha desde Cabo Verde para recalar en el Monumental

El arquero figura del Mundial 2026 y hoy nuevo refuerzo del Cacique proviene de una nación con muchos atractivos turísticos.

La “Vozinhamanía” ya está instalada en Chile: Vozinha, arquero de Cabo Verde, ya fue presentado en Colo Colo ante 20 mil personas en el estadio Monumental y se apresta a debutar pronto en el equipo dirigido por Fernando Ortiz.

La estrella del reciente Mundial 2026 tuvo que realizar una verdadera odisea: viajó cerca de 7.360 kilómetros para ponerse la casaquilla del cuadro albo, cuyos fanáticos lo han recibido con una tremenda efervescencia.

Sin lugar a dudas, es uno de los trayectos más largos que ha tenido que realizar Vozinha a lo largo de su carrera profesional. Previo a su arribo a Colo Colo, el portero de 40 años jugó en equipos europeos y africanos, que suponían menos traslados y estaban mucho más cerca de su país de origen, archipiélago ubicado frente a la costa occidental de África, aproximadamente a unos 600 kilómetros al oeste de Senegal.

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¿Dónde jugó Vozinha antes? Progresso (Angola), Zimbru Chisinau (Angola), Gil Vicente y Chaves (Portugal), Trencin (Eslovaquia) y el AEL Limassol (Chipre) fueron las estaciones previas del guardameta antes de desembarcar en Macul.

Vozinha abre la ruta hacia Cabo Verde

Con el fichaje del experimentado jugador africano y la excelente participación tanto de él como de su selección en la reciente Copa del Mundo, Cabo Verde se instaló fuertemente en las mentes de los chilenos. Es un destino exótico que ofrece varias atracciones por descubrir. Y qué mejor que hacerlo con la mejor asistencia al viajero ofrecida por Assist Card.

“Los viajes a destinos tan lejanos como Cabo Verde suponen una gran logística previa de organizar todo para que salga perfecto. Por eso, el llamado es siempre a viajar seguro con la mejor cobertura de productos que ofrece Assist Card”, asegura Renzo Caldarella, Gerente de Venta Directa de Assist Card Chile.

Vozinha espera su opción para debutar en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Cabo Verde es un país insular que mezcla lo mejor de la herencia africana y la cultura portuguesa, ofreciendo una sorprendente diversidad de paisajes en cada una de sus islas. Para los amantes del sol, las playas y los deportes acuáticos, las islas de Sal y Boa Vista son los destinos principales.

Sal destaca por la emblemática Playa de Santa María, sus aguas turquesas ideales para el windsurf o kitesurf, y las curiosas Salinas de Pedra de Lume, situadas en el cráter de un volcán extinguido donde se flota sin esfuerzo. Por su parte, Boa Vista atrae con sus interminables dunas en el Desierto de Viana y kilómetros de playas vírgenes, perfectas para el descanso y el avistamiento de tortugas marinas.

Para quienes disfrutan más de la belleza de la naturaleza y la aventura, Santo Antao y Fogo son los lugares idóneos, con paisajes espectaculares adornados por cañones y montañas que impactan por su fisonomía.

En resumen, Cabo Verde es un destino que ahora, más que nunca, merece la pena ser visitado y así seguir afianzando el vínculo que abrió Vozinha al colocarse la camiseta del equipo más popular de Chile.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera