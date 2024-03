Ricardo Tito Noir dejó un gran recuerdo por la UC, donde consiguió un título, aunque lejos quedó esa etapa: su nueva ocupación es ser barbero. Hace algún tiempo, el exatacante de Universidad Católica adaptó un lugar en su casa para desempeñar un oficio que domina desde su carrera de futbolista.

Luego de su retiro, le costó encontrar una actividad. Y le contó a RedGol dónde estuvo la motivación de montar una barbería. “Dejé el fútbol hace dos años. Estuve dos o tres meses con todo lindo, me lo tomé como vacaciones. Pero después no sabía en qué ocupar el tiempo. Se me hacían muy largos los días”, afirmó Noir.

El Flecha agregó que “entré en un bajón, recién había caído que había dejado el fútbol y demás. Me gustaba joder, cortar el pelo y eso para hinchar las bolas a mis compañeros o amigos. Y decidí hacer el curso en una ciudad que se llama Colón, a unos 30 kilómetros de Villa Elisa”. Aquel lugar es la localidad donde vive en Argentina.

“Pasaron nueve meses y me recibí de barbero. Lo hago como hobby, medio relajado, no es que tampoco me mato cortando todo el día. Lo manejo no más, hice todo en casa, donde tengo los recuerdos y camisetas. Está lindo eso”, detalló el exjugador de Racing Club de Avellaneda. Precisamente en la Academia encontró una ayuda fundamental en este proceso.

Tito Noir recuerda con cariño a la UC y explica cómo llegó a ser barbero

A Tito Noir le quedó marcado el cariño que recibió en la UC y hoy, en su función de barbero, todavía saca una sonrisa al hablar de eso. “Toda la gente del club me trató de mil maravillas”, le contó a RedGol desde Argentina. Pero también recapituló ese difícil proceso que terminó con una decisión de un giro radical.

De hecho, revivió un mensaje que entregó Mario Salas al hablar de la dificultad que suelen tener los jugadores profesionales luego del retiro. El Comandante fue el DT que tuvo Noir en la Franja. “Al principio es como vacaciones, pero después cae la ficha que ya no juegas más”, aseguró el exjugador, quien tiene 37 años.

“Que no vas más a una utilería, que no vas más a un entrenamiento, que el fin de semana llega y los partidos los miras por la tele. Ahí me llegó el bajón. Lo tuve que tratar con el sicólogo y deportólogo de Racing, Gustavo Goñi. Me ayudó un montonazo”, reveló el Flecha.

Aconsejó a quienes tomen esa decisión pronto que se asesoren para afrontar el proceso de la mejor manera posible. “Uno cree que está preparado para dejar y después, cuando pasa el tiempo, se da cuenta que no. Hoy gracias a dios encontré una estabilidad y estoy bien. Pero la pasé mal, estaba bajoneado, angustiado y no podía encontrar un quehacer”, finalizó Ricardo Noir.

¿Cuáles fueron los números de Ricardo Noir en la Católica?

Ricardo Noir disputó 38 partidos oficiales por Universidad Católica: anotó siete goles (uno de ellos fue una chilena hermosa), regaló tres asistencias y recibió cinco tarjetas amarillas en 2 mil 604 minutos sobre el campo de juego.

