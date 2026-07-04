La Academia blanqueó las cifras involucradas en el contrato de préstamo del extremo de 19 años, que se sumó al Romántico Viajero con 22 partidos oficiales, aunque gran parte de esos duelos los disputó en Boston River de Uruguay.

Es un hecho que la U de Chile se reforzó con Gonzalo Reyna, futbolista de 19 años surgido en las inferiores de Racing Club, aunque jugaba en Boston River de Uruguay. Pero todavía no había sido confirmado el monto acordado en la negociación, que incluyó un contrato de préstamo.

De hecho, la cesión se cerró sin cargo. Vale decir, por 0 dólares en un fichaje que se enmarca en la búsqueda de talento juvenil internacional por parte de la directiva de Azul Azul. Tal como hicieron hace un tiempo con el uruguayo Marco Oroná o incluso con el goleador argentino Valentín Castellanos.

En ambos casos, fueron contrataciones que resultaron infructuosas para el Romántico Viajero, que espera revertir esos resultados con Reyna, una petición expresa de Fernando Gago. El extremo derecho oriundo de Villa María arribó al Centro Deportivo Azul con 22 partidos oficiales.

Fernando Gago movió sus fichas para sumar un nuevo extremo al plantel del Bulla. (Andres Pina/Photosport).

Dos por la Academia y 20 por el equipo charrúa que se midió a O’Higgins en la Copa Sudamericana 2026. Reyna jugó ambos duelos que Boston River tuvo ante el Capo de Provincia en el certamen internacional. Y ya estuvo en el estadio para mirar in situ a sus nuevos compañeros.

ver también Gonzalo Reyna, el refuerzo de U de Chile con una cláusula de 22 millones

Racing revela las condiciones del préstamo de Gonzalo Reyna a la U de Chile

Además de un préstamo sin costo, la U de Chile incluyó una cláusula de compra en este acuerdo con Racing club para incorporar a Gonzalo Reyna. Una cifra aparentemente alta, aunque sabido es que en el fútbol todo es conversable. Más todavía en el mercado de fichajes.

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“El acuerdo es con una opción de compra fijada en un millón 500 mil dólares por el 50 por ciento de su ficha”, apuntó Racing Comunica, la cuenta de X en que el cuadro blanquiceleste informa de algunos traspasos. Aunque no habían dado ningún dato del arribo del seleccionado chileno Ulises Ortegoza.

Gonzalo Reyna en acción ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026. (Alexandre Schneider/Getty Images).

El tiempo dirá en qué termina esta apuesta extranjera de los azules, que en el último tiempo han aplicado mucho ese recurso. Como cuando compraron parte del pase del zaguero venezolano Bianneider Tamayo o sumaron a las juveniles al también llanero Andrés Bolaño y al chileno-colombiano Jhon Cortés, dos que ya debutaron en el plantel estelar del Romántico Viajero.