El refuerzo de los azules estuvo presente en el Estadio Nacional donde fueron derrotados por La Calera, por lo que el técnico argentino contó de sus condiciones.

Universidad de Chile está próximo a presentar a su primer refuerzo de la ventana de invierno del mercado de fichajes, con el nombre del argentino de 19 años Gonzalo Reyna.

El formado en Racing estuvo anoche en el Estadio Nacional, mirando la derrota por 1-0 ante Unión La Calera por la Copa Chile 2026, empapándose del ambiente bullanguero.

En ese sentido, fue el técnico Fernando Gago quien contó el trabajo que hizo para convencerlo, con un llamado cuando estaba a préstamo en Boston River de Uruguay, pero que lo tenía en el radar hace tiempo.

Gago llamó personalmente a Reyna para invitarlo a la U. Foto: Photosport.

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Gago le dio la bienvenida a Gonzalo Reyna

Gonzalo Reyna arribó al país y de inmediato se fue a ver a sus compañeros de Universidad de Chile, donde también estaba Fernando Gago, el hombre clave para su arribo los azules.

“Sí lo vengo siguiendo desde hace tiempo, de las referencias que tengo de él de jugadores que fueron compañeros. Es un chico que está en desarrollo importante”, explicó Gago en conferencia de prensa.

“Ha ganado bastantes minutos en primera, te da la sensación de que cada vez que tiene acciones busca tener impacto, generar gambeta, puede jugar por las dos bandas, que es lo que necesito en ese puesto, como Nacho Vásquez, tiene condiciones, es chico tiene que seguir creciendo”, detalló.

Aunque todo se terminó de concretar cuando hace algunos días hablaron por teléfono, donde su deseo de venir fue lo más importante: “Tiene algo que me gustó cuando hable con él, con mucho deseo de venir y tuve desde el primer momento con Manuel y lo teníamos listo hace tiempo en la decisión”, finalizó.

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