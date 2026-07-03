La previa del Inglaterra vs México se encendió fuera de la cancha luego de que la banda inglesa pronosticara una goleada. La respuesta de Maná no tardó en llegar y el cruce rápidamente se volvió viral.

Antes de que ruede el balón, el duelo entre Inglaterra y México por los octavos de final del Mundial 2026 ya comienza a vivirse con intensidad. Ambas selecciones se enfrentarán este domingo en busca de un cupo en las semifinales del torneo, en un partido que promete emociones tanto dentro como fuera de la cancha.

La previa se encendió luego de que el vocalista de Oasis, Liam Gallagher, asegurara en redes sociales que Inglaterra derrotaría con facilidad a México por un contundente 5-0.

Sus palabras no tardaron en generar repercusión y encontraron una rápida respuesta de Fher, líder de la banda Maná e intérprete de éxitos como Mariposa Traicionera y Rayando el sol, quien salió en defensa de la selección mexicana.

Fher de Maná responde a Oasis

A través de sus redes, el vocalista respondió a Gallagher. “El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5 a 0. A ver… no manches, ¡ubícate, güey! ¿5 a 0? Cálmate”, para luego añadir: “Nos vemos el domingo a ver cómo nos va”.

Tras la polémica, el cantante de Oasis y Beady Eye respondió: “Cada vez que he ido a México, la gente ha sido encantadora. No entiendo toda esta tontería de la mala actitud. Todo estará bien”.

México vs Inglaterra

El conjunto azteca terminó invicto en la fase de grupos tras vencer a Chequia por 3 a 0, Corea del Sur por 1 a 0 y a Sudáfrica por 2 a 0. En octavos de final, el Tricolor venció a Ecuador por 2 tantos a 0 anotando su paso a la siguiente fase del torneo.

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Por su parte, Inglaterra también lideró su grupo, al vencer a Panamá 2 a 0, empatar con Ghana y vencer a Croacia 4 a 2. Mientras que en octavo de final venció a RD Congo por 2 a 1 con un gol de Harry Kane en el minuto 86 que evitó el alargue.

¿Cuándo juegan México vs Inglaterra?

El partido por los octavos de final está programado para este domingo 5 de julio a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de México (históricamente conocido como Estadio Azteca) ubicado en la Ciudad de México.

En síntesis: