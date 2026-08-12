“Cerrando maletas”: La U de Chile sorprende en el mercado y tiene listo a Igor Lichnovsky

El defensa de 32 años retorna al club de sus amores tras más de una década en el extranjero. Se espera el anuncio oficial en las próximas horas

Universidad de Chile aceleró en el cierre del mercado de fichajes y tiene todo listo para sumar a un referente en defensa como Igor Lichnovsky.



El defensa formado en el Romántico Viajero tuvo un último paso por el Fatih Karagümrük de Turquía. Tras ello, no renovó y decidió dar por finalizado su vínculo en Europa.

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Tras ello, se indicó que volvió a México. Pero esto solo fue la última escala para su retorno definitivo. Esto porque el propio jugador confirmó que tiene todo listo para volver a jugar en la U.

“Cerrando maletas”, publicó en sus redes sociales y mostrando justamente la última camiseta que utilizó antes de dejar al Bulla rumbo Porto por allá en 2014. Lo que significó una venta de 2,5 millones de dólares de dicha época.

Tras jugar en México, Portugal, España y Turquía, Igor Lichnovsky vuelve a la U

“El niño que llegó a los 10 años sonríe. También papá del cielo, mamá sigue esperando y mi hermano preparando todo como siempre”, agregó emocionando al os hinchas azules que vibran con su regreso.

Igor Lichnovsky completa el gran deseo de Fernando Gago

Con la llegada de Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart, Fernando Gago había reforzado el ataque y mediocampo. Pero todavía faltaba la defensa. Por lo que decidieron aprovechar de inmediato la oportunidad de mercado para repatriar a Igor Lichnovsky.

El seleccionado nacional, a diferencia de Valentín Gauthier, llega en excelentes condiciones físicas ya que en la reciente temporada acumuló 24 partidos, un gol y dos asistencias. Según reporta La Tercera, el contrato será por dos años y medio, y con la opción de extenderlo.

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Por lo que ahora solo queda conocer el anuncio oficial y la inscripción del jugador. Lo que tiene que ser antes del 13 de agosto a las 23:59 horas, fecha en la que finaliza la ventana de contrataciones.