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Universidad de Chile

La jugada de la Fiscalía que deja contra las cuerdas la defensa de Michael Clark por su paso en U de Chile

Pese a que quisieron dejar claro que no tomaba decisiones en la U, le recordaron la venta de Darío Osorio que ahora es clave.

Por Cristián Fajardo C.

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Michael Clark sufre duro revés con su defensa.
© LUIS QUINTEROS/ATON CHILEMichael Clark sufre duro revés con su defensa.

La Fiscalía mantuvo la solicitud de prisión preventiva en contra de Michael Clark, el expresidente de Universidad de Chile que está siendo formalizado por el caso Sartor.

En ese sentido, en la defensa de quien fuera por años el mandamás de Azul Azul, manifestó que no tomaba decisiones dentro de la concesionaria como en la venta de jugadores, algo que fue aprovechado por el Ministerio Público.

Para esto, ocuparon el historial de la venta de Darío Osorio, cuando el gerente deportivo, Manuel Mayo, enfatizó que la negociación la llevó adelante el propio Michael Clark, lo que deja en claro que sí tenía poder de decisión al mando de la U: “Él lo gestionó, tomó contacto con la contraparte”.

Darío Osorio fue nombrado en la audiencia de formalización del caso Sartor. Foto: Andres Pina/Photosport

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La defensa de Michael Clark sufrió un duro revés esta jornada en Tribunales, donde dejaron en claro la participación en operaciones de Sartor AGF, como en la concesionaria Azul Azul.

En ese sentido, enfatizaron en que piden la medida cautelar de prisión preventiva para el ex presidente de la U, donde “creemos que la pena va de 10 años y un día hacia arriba”.

Dentro de la postura también fue clave una declaración de José Ramón Correa, actual vicepresidente de Azul Azul, quien en su momento recibió el apoyo de Michael Clark para ser designado director de la concesionaria, por lo que, según Fiscalía, tenía participación activa.

Por lo mismo, se estableció que descartaron todas las afirmaciones de la defensa, presentadas lunes y martes en Tribunales, dejando en claro la operación de Michael Clark como protagonista.

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