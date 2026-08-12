El gerente deportivo respondió al emplazamiento de la Fiscalía, además negó recibir instrucciones de dirigentes que están fuera de la U.

Universidad de Chile se ha visto constantemente salpicada por el caso Sartor, donde el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, espera por su formalización de delitos.

En medio de este proceso, se puso sobre la mesa un contrato de confidencialidad firmado por el actual gerente deportivo, Manuel Mayo, pero que fue realizado bajo una empresa de Clark: el FIP Tactical Sport.

Por lo mismo, Mayo tuvo el tiempo para explicar la situación, aunque dejó un manto de dudas en el acuerdo que no fue firmado por la concesionaria de Universidad de Chile.

“Cuando me tocó asumir este cargo, el expresidente del club me pidió firmar ese acuerdo. Pude averiguar en esa época que es muy normal en el ámbito porque se puede guardar información sensible. Lo vi como algo normal para cuidar información. Era un acuerdo muy genérico, estándar, no específico. Mi contrato también tiene esa cláusula. No hay más que eso”, explicó.

Manuel Mayo tuvo que responder preguntas en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Manuel Mayo explica cómo le ha afectado el proceso en la U

El gerente deportivo se ha visto salpicado en la investigación del caso Sartor, donde asegura que no es un momento grato lo que se vive en Universidad de Chile.

“Amo este club. La gente no lo sabe, pero me he desvivido y nadie me regaló estar en este cargo. La gente que está aquí conoce la trayectoria. Sufrimos cuando no estamos bien y nos alegramos al ganar. Vivimos en el CDA y trabajamos para eso”, detalló.

Por lo mismo, quiso dejar en claro una situación de presiones de gente externa a la U: “Lo que firmé lo firmé con el presidente del club, acá. No tengo conocimiento de otros contratos. Nadie externo al club me ha asesorado“.

“Las decisiones deportivas se toman desde la gerencia deportiva. A mí no me corresponde ver el tema económico, se ve con la otra gerencia. Pero lo deportivo lo vemos con el entrenador de turno. Así ha sido hasta ahora”, finalizó.