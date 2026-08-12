Más de 18 millones de visualizaciones: El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi que sacó aplausos

El “10” trasandino agradeció el apoyo tras el sensible fallecimiento de su padre Jorge Messi.

Conmoción en el planeta fútbol generó la sensible partida de Jorge Messi. El padre de Lionel Messi, dejó este mundo el pasado sábado 8 de agosto a los 68 años.

Tras sufrir un delicado estado médico, el hombre falleció en el sanatorio de la ciudad de Rosario. Al confirmarse la noticia, Lionel junto con toda su familia viajó directamente a Argentina para darle el último adiós.

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Posteriormente, Messi decidió enfrentar este complejo momento con una publicación que no dejó indiferente a nadie.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”, comenzó el mensaje en su Instagram.

Incluso abordó la opción de pensar en colgar los botines tras su partida. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, expresó.

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La publicación en minutos sumó más de 18 millones de Likes solo en Instagram. Además contó con los mensajes de Arturo Vidal, Claudio Bravo, Ronalhidno, Toni Kross, Justo Villar, Luka Modric, Neymar, Paulo Dybala y Rodrigo De Paul entre otros.

El mensaje de Cristiano Ronaldo en apoyo a Lionel Messi

Pero hubo un comentario que se robó todas las miradas. Esto tuvo relación con el mensaje de Cristiano Ronaldo. El crack portugués hizo una pausa a la celebración de su matrimonio con Georgina Rodríguez y decidió apoyar a su rival de tantas batallas.

Cristiano Ronaldo apoyó a Lionel Messi tras la partida de su padre.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, fueron las consoladoras palabras de CR7. Comentario que suma más de 4,1 millones de me gusta.

El mensaje de Cristiano para Messi

Posteriormente, Messi decidió responder a Cristiano y a todos los que se dieron el tiempo de enviarle mensajes de apoyo en este duro momento.

“Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración conmigo y mi familia. Gracias por acompañarnos”, agregó el astro trasandino en sus historias.