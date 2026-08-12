El zurdo defensor de 34 años fue sincero respecto a la propuesta que recibió del Rojo de Avellaneda, aunque también dejó luces de por qué está a punto de recalar en el Claro Arena.

Agustín García Basso tiene muy avanzada su incorporación a la Universidad Católica a pesar de que la directiva de Independiente de Avellaneda intentó mover sus fichas para tenerlo. Inmediatamente después de quedar libre de Racing Club, la plana mayor del Rojo se contactó con su entorno.

Pero los dos años que tuvo en la Academia, acérrimo rival del Rey de Copas, fueron determinantes. También la propuesta que puso sobre la mesa la plana mayor de Cruzados SADP, que a principios de 2026 ya lo había tenido en los planes para el mercado de fichajes.

Y todo parece indicar que la UC cumplirá aquel deseo a mediados de este año. “No era sano para mí ni para ellos. La situación ya no estaba para continuar. Tenía ganas de un cambio de aire, la gente del club entendía que el ciclo estaba cumplido”, reveló el zurdo defensor de 34 años en ESPN.

Agustín García Basso jugó contra Colo Colo en la Copa Libertadores 2025. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Estuvimos de acuerdo para interrumpir el contrato y quedar libre. Fui muy feliz estos dos años y medio. Teníamos un grupo y una forma de jugar muy aceitada. Se veía y transmitía en cada partido. El último semestre no se dieron las cosas y se empiezan a ver cuestiones que quizá antes estaban y ahora se les presta más atención”, añadió García Basso sobre la crisis institucional racinguista.

El exjugador de Independiente del Valle evitó hacer polémica tras su salida de Racing. “No quiero entrar en ese juego macabro que no está bueno. Enfocar a alguien y empezar a hablar mal de él o cosas que no corresponden prefiero no hacerlo. Soy agradecido del club, fui muy feliz”, apuntó el avezado marcador oriundo de Vedia.

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García Basso da detalles de la oferta de Independiente que desechó por Católica

Por cierto, la propuesta que Independiente le hizo a Agustín García Basso también fue tema, aunque el zaguero apunta a Universidad Católica para incorporarse al plantel adiestrado por Daniel Garnero. Y no tuvo empacho en reconocer que hubo contactos con el clásico rival de Racing Club.

“Se comunicaron conmigo de Independiente, quizá no me puse a pensarlo detenidamente. Es algo que estamos evaluando. Hay varias ofertas con mi agente, una propuesta de trabajo nunca es una falta de respeto”, aseguró el defensor zurdo.

Agustín García Basso jugó 69 partidos en Racing Club. (Buda Mendes/Getty Images).

Y prosiguió. “Pero no me detuve a pensar en eso. Estoy entrenando por mi cuenta en el gimnasio, voy a correr al parque para aprovechar el desafío que salga en mi carrera. Sé que donde vaya, uno quiere ponerse la camiseta y rendir con los campeonatos arrancados”, afirmó.

Agustín García Basso fue pilar del Racing campeón de la Copa Sudamericana. (Christian Alvarenga/Getty Images).

Una cuestión que sin duda ilusiona a Garnero, toda vez que tiene lesionado al argentino Juan Ignacio Díaz. “Sin duda me rendí al máximo, obvio las cosas a veces no salieron como quería y otras tantas sí. Me quedo agradecido sobre todo al cariño de la gente que me cruzaba en la calle”, dijo García Basso.

“Sobre todo cuando las cosas no salían. Me alentaban y agradecían por los títulos obtenidos. Me animaban a más, me tocó cerrar la etapa. A partir de ahora soy agente libre y veré cuál camino tomar”, sentenció. Y es muy probable que esa ruta lo haga desembarcar en el Claro Arena.

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El duelo de vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores tiene fecha: se disputará el martes 18 de agosto a contar de las 20:30 horas en el hermosísimo Claro Arena.

Recuerda que el partido entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se podrá ver en vivo a través de Disney+.