¿Resta de puntos? La férrea defensa que prepara Colo Colo para evitar sanción de Tribunal de Disciplina

La Unidad de Control Financiero sigue el caso de los albos por el no pago de las cotizaciones. ByN explicó el caso y hasta el Banco afectado ofreció asesoría.

Los días de tranquilidad se acabaron en Colo Colo. Esto porque el Tribunal de Disciplina de la ANFP investiga el no pago de las cotizaciones al plantel del Cacique. Lo que implica una grave sanción: la resta de tres puntos.

La acusación radica desde la Unidad de Control Financiero que apunta al no pago correspondiente al mes de junio. Lo que pone en peligro el liderado del equipo de Fernando Ortiz. Hasta el momento tiene 45 puntos, pero la sanción podría acortar la distancia con sus escoltas y con el Superclásico a la vuelta de la esquina.

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Todo este nace porque el pasado 7 de junio ByN intentó pagar las cotizaciones pero hubo un error y finalmente fue rechazado. Finalmente el 14 de dicho mes se hizo el pago establecido. Lo que en el detalle significó dos días pasado del plazo.

Está situación no es ajena en el fútbol chileno. El caso más reciente es Deportes Limache que tardó en el pago de las cotizaciones en enero. Pero se desestimó por la tardanza en la denuncia y porque fue un problema en la “conectividad” al momento del pago.

La defensa de Colo Colo para evitar la resta de puntos

Ante esto el complejo escenario que puede significar la resta de puntos, Colo Colo se movió de inmediato y Jaime Pizarro puso el pecho a las balas.

Un nuevo dolor de cabeza enfrenta Colo Colo: se investiga el no pago de cotizaciones al plantel

“Es un problema del proceso administrativo del banco y la asociación de pago. Consignamos los valores el día 7 de julio y hubo un problema de procedimientos internos”, recalcó el Kaiser.

“Tenemos completamente acreditado todo y lo haremos llegar a la unidad de control de análisis financiero. Las platas siempre estuvieron, no sé dónde estuvo la problemática, pero los fondos los tenemos desde el día 7”, agregó certero y matando de inmediato cualquier posible rumor.

En tanto, según pudo averiguar Redgol está teoría está apoyada por el Banco involucrado en los pagos. La institución acusó que hubo una “incidencia tecnológica interna” que afectó el pago respectivo. Incluso se detalla que están dispuestos a llevar la explicación del caso al Tribunal de Disciplina.