El defensa fue presentado este miércoles como nuevo fichaje de los albos y abordó que toda su familia es azul. “Tendré un clásico en el Nacional y en la casa”, recalcó.

Se acabó el misterio: Iván Román es nuevo jugador de Colo Colo. El defensa formado en Palestino llega proveniente desde Atlético Mineiro y con el objetivo de ganarlo todo y asegurar su puesto en la selección.

Pese a que hubo dudas ya que en redes sociales se borraron las publicaciones de su llegada, finalmente fue confirmado como el segundo refuerzo para Fernando Ortiz para este segundo semestre.

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“Estoy muy contento de estar acá en Colo Colo, el equipo más grande de Chile. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad nueva que me da en mi vida. Tengo muchas expectativas de hacerlo bien y buscar salir campeón, Colo Colo tiene que buscar salir campeón en todas las competencias que juegue.”, recalcó el defensa de 20 años.

“Me siento parte de la selección y Dios quiera pueda estar. Por eso fue mi decisión, jugar y jugar. Quiero estar en un buen ritmo, sumar la mayor cantidad de minutos y hacerlo de la mejor manera”, indicó sobre su deseo de jugar en la Roja de todos en el próximo proceso de Eliminatorias y Copa América que se avecinan.

Pero eso no fue todo, porque además Román ya empezó a palpitar en el Superclásico. Partido que se avecina la próxima semana y que será más que especial para Iván.

Iván Román ya palpita el Superclásico: “Siempre hay una oveja negra”

Para Iván Román el Superclásico será un partido más que especial. Además de ser el partido más importante del fútbol chileno, significará la división total de su familia.

¿El motivo? El jugador es hincha de Colo Colo, mientras que toda su familia es de la U. Incluso su hermano, Agustín Román, juega en la Sub 14 de los azules. Lo que abordó en su presentación en el Monumental. Especialmente porque aparecieron fotos suyas con la camiseta del Cacique.

Iván Román tendrá un Superclásico especial: defenderá a Colo Colo mientras su familia hincha por la U

“Salieron unas fotos hace un tiempo. Soy hincha de Colo Colo, siempre lo he sido de chico. Tengo mucho respeto a Palestino, fue mi casa desde los 12 años. Tuve mi infancia ahí, ahora estoy donde soy hincha”, indicó de entrada.

Pero luego recalcó que el cariño familiar se acaba para el partido que se disputará el próximo 23 de agosto contra el archirrival. “Quiero jugar, lo dije. Pero tengo que ganármelo en los entrenamientos. Depende de mi nivel y la decisión del entrenador. Siempre hay una oveja negra en la familia, tendré un clásico en el Nacional y en la casa también”, sentenció.