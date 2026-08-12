El director deportivo del cuadro argentino, Ricardo Álvarez, señaló que el volante de creación seguirá en El Fortín.

El gran deseo del entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, es que llegue un mediocampista de creación para el cierre de la temporada, donde el Cacique lidera la Liga de Primera.

El Tano le puso nombre y apellido al refuerzo que pretende para los albos: Diego Valdés, volante ofensivo de Vélez Sarsfield, a quien hizo brillar cuando lo dirigió en América de México.

Blanco y Negro se está quedando sin tiempo para fichar al ex seleccionado chileno, puesto que el libro de pases cierra este jueves y la llegada del jugador está muy lejana.

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Ricardo Álvarez dice que Diego Valdés no llegará a Colo Colo

La opción de que Diego Valdés se sume a Vozinha e Iván Román como nuevo jugador albo es remota, de hecho, desde Argentina le cierran la puerta al puntero del fútbol chileno.

El director deportivo de Vélez Sarsfield, Ricardo Álvarez, conversó con radio ADN y dejó en claro que el 10 no se moverá de El Fortín, de hecho, afirma que no llegó ninguna propuesta desde Colo Colo.

Diego Valdés es titular en Vélez.

“De Colo Colo nunca vino nada. Nunca se nos acercó nada, no hubo ninguna propuesta. De hecho, Diego está muy bien y estamos contentos con él“, señaló el ex volante a la citada emisora.

Fernando Ortiz, una vez más, se tendrá que acomodar con lo poco que le trajo Blanco y Negro y todo apunta a que no tendrá a su volante más querido.

En síntesis

Diego Valdés es el refuerzo que Fernando Ortiz busca para Colo Colo .

es el refuerzo que busca para . Ricardo Álvarez confirmó que Vélez Sarsfield no recibió ofertas de Colo Colo .

confirmó que no recibió ofertas de . Blanco y Negro tiene plazo hasta este jueves para fichar nuevos jugadores.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera