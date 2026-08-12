El King analizó el buen estado de forma en que se encuentra el Cacique y aprovechó de elogiar al carrilero derecho.

Colo Colo atraviesa por un gran momento en la temporada 2026. El equipo de Fernando Ortiz está imparable y suma 9 triunfos en línea en la Liga de Primera, torneo que domina a placer.

Los albos le sacaron mucha ventaja a su más cercano perseguidor, Universidad de Chile, que se encuentra a 12 unidades del puntero de la tabla de posiciones.

Uno de los jugadores claves en la gran campaña de Colo Colo es el capitán Arturo Vidal, quien comenta la situación que vive el club y festeja por la ventaja que le están sacando a los rivales.

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Arturo Vidal festeja el momento de Jeyson Rojas en Colo Colo

El King hizo una transmisión en su canal El Reinado, donde se refirió al momento que atraviesa Colo Colo y también tuvo palabras sobre varios compañeros del plantel.

Uno de los que fue alabado por el Rey fue el carrilero derecho Jeyson Rojas, quien volvió tras préstamos en Unión Española y Deportes La Serena, y se ganó la titularidad por sobre Matías Fernández, quien llegó a inicios de 2026 y está a la sombra del canterano.

Vidal reconoció que conversa mucho con Rojas, a quien quiere convencer de sus grandes condiciones, que lo tienen como jugador fijo en el esquema de Fernando Ortiz en el Cacique.

Jeyson Rojas pasa por un buen momento en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Tiene todo para triunfar. Hay que estar diciéndole que se mueva, que confíe en sus condiciones. Que es rápido, que le pega bien a la pelota, que es habilidoso. Qué estás esperando para romperla. Esa jugada que hace (en el gol del empate parcial ante La Calera) todos quedaron locos, pero la tiene desde que salió de Colo Colo. Ha ido creciendo, madurando. La velocidad que tiene, es rapidísimo”, analizó Vidal.

Jeyson Rojas se afirma en la titularidad en Colo Colo y viene siendo fundamental, incluso, ante Deportes Limache marcó un gol en la victoria por 3-1 en el arranque de la segunda rueda.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera con 9 triunfos consecutivos en 2026.

lidera la Liga de Primera con en 2026. Arturo Vidal destacó el crecimiento y titularidad de Jeyson Rojas en el club.

destacó el crecimiento y titularidad de en el club. Jeyson Rojas anotó en la victoria 3-1 de Colo Colo ante Deportes Limache.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera