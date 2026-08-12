Pese a que ya fue anunciado y acompañó a sus nuevos compañeros en La Calera, el "Charrúa" todavía no es inscrito para jugar en esta temporada.

Está todo listo. Desde el sábado que el central Iván Román regresó a Chile, luego que Colo Colo y Atlético Mineiro llegaran a un acuerdo formal para la cesión del futbolista de 20 años hasta diciembre del 2027. Sin embargo, todavía no hay una presentación oficial.

Si bien la propia institución anunció en sus canales en redes que el Charrúa es el segundo refuerzo de este semestre, tras el arquero Vozinha, e incluso acompañó a sus nuevos compañeros en la visita a Unión La Calera, aún no aparece el jugador con la camiseta alba.

Y la razón detrás de este atraso no es que se cayó la operación. Según explicó Rodrigo Gómez, periodista de Radio Cooperativa, los trámites para hacer oficial la operación han tardado más tiempo que lo habitual, lo que impide a Colo Colo presentarlo formalmente a sus hinchas.

ver también Aseguran que Colo Colo dará un salto de calidad gracias a Iván Román: “Pelea la Libertadores”

¿Podrá debutar Iván Román en Colo Colo?

Cuando se confirmó su arribo, el técnico Fernando Ortiz expresó que “surgió una posibilidad de mercado, más allá de las cualidades y condiciones que tiene un jugador de selección de nuestro país, y no dudamos nunca poder contratarlo. Ahora va a depender de él entrar en competencia y ganarse un lugar”.

El tema es que en las redes sociales de Colo Colo no se aprecia todavía que Iván Román entrene a la par de sus compañeros, lo que enciende las alertas respecto a por qué la demora en su presentación. Y para colmo, le hacer perder una opción en defensa al Tano.

Así las cosas parece muy difícil, por no decir imposible, que el ex Palestino se estrene oficialmente con la camiseta alba esta semana, y todo quedaría para el siguiente encuentro, nada menos que el Superclásico ante la Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Los números del “Charrúa” en 2026

Entre Brasileirão, torneo estadual de Minas Gerais, Copa de Brasil y Sudamericana, Iván Román disputó con Atlético Mineiro un total de 635 minutos en nueve juegos, donde anotó un gol y recibió tres tarjetas amarillas.

En síntesis