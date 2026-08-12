Johnny Herrera manifestó que, a pesar del empate de la UC ante Estudiantes, el nivel del elenco cruzado es muy bajo.

Universidad Católica logró un buen resultado ante Estudiantes de La Plata en la ida de los octavos de final de Copa Libertadores, al igualar 1-1 contra el cuadro trasandino como visita.

A pesar del marcador, para Johnny Herrera lo que hizo la UC en Argentina fue muy pobre. Al punto de asegurar que los futbolistas cruzados no tendrían cabida actualmente en U de Chile o Colo Colo.

“Estudiantes tiene un mal presente, Católica lo mismo en Chile. No sé si algún jugador de Católica sería titular en la U o Colo Colo. Lo digo muy en serio”, manifestó en TNT Sports tras el partido copero.

Universidad Católica rescató un empate en Argentina ante Estudiantes

Johnny Herrera prefiere a Edu Vargas por sobre Zampedri

Obviamente le señalaron que Fernando Zampedri podría jugar en cualquiera de los dos. Y se sacó el pillo. “Zampedri hace goles, pero competiría Edu Vargas que está haciendo goles también”, dijo Johnny.

“Prefiero a Edu, por una cosa de gusto. Vargas es un goleador histórico de la selección, no es un juvenil”, aclaró para poner al delantero azul por encima del Toro.

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De todas maneras, cree que la llave está para amarrarla. “Para terminar, paradojas de la vida, con dos refuerzos pudo estar en cuartos sin problema. Pudiste retener a Bello. Enfrentó a un equipo accesible, a ratos la UC tuvo mejor la pelota”, manifestó.

“Ahora corre riesgo de clasificar. La llave de vuelta es sin Zampedri, sin Cuevas, que es el que más mete, que se pelea en toda la cancha”, destacó.

La llave de vuelta entre cruzados y argentinos se jugará el próximo martes 18 de agosto, desde las 20.30 horas en el Claro Arena.