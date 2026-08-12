El volante creativo presentó problemas físicos en el partido ante Boca Juniors, justo cuando el Cacique intentan cerrar su contratación.

Colo Colo lidera la Liga de Primera con 45 puntos, con largas 12 unidades de ventaja sobre Universidad de Chile, por lo que tiene la gran opción de ganar el título.

A pesar de la gran ventaja en la tabla de posiciones, en Blanco y Negro quieren aprovechar los tres casilleros de fichajes que pueden llenar para el segundo semestre, y buscan otra carta tras Vozinha e Iván Román.

El apuntado y gran deseo del entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, es el volante ofensivo de Vélez Sarsfield Diego Valdés, a quien ya dirigió en América de México.

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Diego Valdés tiene problemas físicos y se enreda su fichaje en Colo Colo

A Colo Colo se le agota el tiempo para fichar a Valdés, debido a que el libro de pases en el fútbol chileno cierra este jueves, por lo que tiene que ser ahora o esperar a fin de año.

Además, surge un nuevo problema en relación al formado en Audax Italiano, debido a que en TyC Sports dieron a conocer que el 10 se lesionó en el partido ante Boca Juniors del pasado sábado.

Diego Valdés le marcó a Boca y luego se lesionó. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

En la prensa argentina contaron que el mediocampista está resentido y que se encuentra en etapa de recuperación, estimando a que recién en 10 días más estará disponible para jugar en Vélez.

Diego Valdés se resiente físicamente justo cuando Colo Colo está intentando por todos los medios quedarse con sus servicios para el cierre de la temporada 2026.

En síntesis

Colo Colo lidera la tabla con 45 puntos y 12 unidades de ventaja.

lidera la tabla con y 12 unidades de ventaja. Diego Valdés es el volante de Vélez Sarsfield pedido por Fernando Ortiz.

es el volante de pedido por Fernando Ortiz. Diego Valdés sufrió una lesión reciente y estará 10 días fuera.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera