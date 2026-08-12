El cuadro acerero estudia salir del estadio CAP y quiere trasladarse a Concepción para medirse con el Cacique.

El fútbol chileno estuvo en la palestra de todos los medios deportivos del mundo la semana pasada, porque no se perdieron detalles de la presentación de Vozinha en Colo Colo.

El arribo del arquero más famoso del Mundial 2026 gracias a sus atajadas con Cabo Verde, llamó la atención de todo el planeta y cubrieron cada detalle del africano en sus primeros días en Santiago.

Vozinha ahora se está preparando para su estreno con la camiseta de Colo Colo, y pese a que aún no juega, ya provoca reacciones de sus rivales, que también le quieren sacar provecho a su presencia en Chile.

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Huachipato quiere ser local en Concepción ante Colo Colo

El domingo 6 de septiembre Colo Colo tiene que visitar a Huachipato desde las 17:00 horas, encuentro que puede ser trasladado al estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción desde el CAP.

En Sabes Deportes dieron a conocer que los dirigentes acereros estudian hacer el cambio de recinto, debido a que quieren recibir una mayor recaudación, por todo lo que rodea la visita de Colo Colo con Vozinha a la región.

Vozinha se alista en Colo Colo. Foto Colo Colo

“¿Y por qué no el CAP Acero? La intención de la directiva es sólo una y es la misma de fines de 2017, cuando Colo Colo visitó a Huachipato en el Ester Roa y se coronaron campeones: recaudar una millonaria suma de dinero“, explica el citado medio.

Un detalle a considerar es que la cancha del Ester Roa se encuentra en muy mal estado, debido a que las lluvias y su masivo uso (la utilizan Deportes Concepción, Universidad de Concepción y Fernández Vial) la tienen a mal traer.

En síntesis

Vozinha , figura de Cabo Verde en 2026, fichó como nuevo arquero de Colo Colo .

, figura de Cabo Verde en 2026, fichó como nuevo arquero de . Huachipato evalúa mudar su partido con Colo Colo al estadio Ester Roa Rebolledo .

evalúa mudar su partido con Colo Colo al estadio . El encuentro se disputará el 6 de septiembre a las 17:00 horas.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera