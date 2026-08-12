Vidal se molestó por algunas críticas que recibe y explica todo lo que hace jugando como líbero de Colo Colo.

Arturo Vidal dio una clase de cómo juega Colo Colo en el torneo nacional en un streaming. Y en esa cátedra se dio tiempo para tirarse flores, señalando que quienes lo critican no entienden nada de fútbol.

“Jugar bien no significa hacer un gol. Es durar 90 minutos dando buenos pases, haciendo coberturas, quitando la pelota, ganando el mano a mano, haciendo buenos movimientos para que tenga espacio los compañeros”, manifestó.

Luego complementó esa idea. “Después analizar pases buenos, malos, los mano a mano ganado. Eso es saber de fútbol. No porque nos hicieron un gol Vidal jugó mal”, expresa.

Vidal habló mucho sobre Colo Colo en su streaming

Vidal se enoja por las críticas que recibe en Colo Colo

Siguió en esa tónica. “Gané cuántos mano a mano, Quién controla la línea de atrás, quién da los pases por el medio. Claramente me voy a equivocar, pero busquen un central que tire más pases que yo en el mundo hacia adelante”, manifestó el King.

Sus condiciones las describe. “O que haga cambio de juego con derecha y izquierda, jugando en pasto sintético. Si me nombran uno digo ‘ya, está bien’. Pero con base. Hablan tonteras acá en Chile. Es de locos”, contó.

“Pero si me equivoco en un pase no es jugar mal, es intentar pases que no se dan acá. Eso no lo hace nadie. Pases por detrás de los centrales rivales. Acá los centrales tocan para el lado. Eso hay que ver también”, destaca.

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También le pide a la gente que no se deje llevar por opiniones. “Por eso si dicen que (Colo Colo) jugó mal, vean el partido ustedes, no se dejen llevar. En Colo Colo nadie está jugando mal. Todos juegan bien”, expresó.

Eso se puede ver en la tabla. “Por algo estamos invictos hace 9 fechas y le llevamos 12 puntos al segundo“, dice.

Finalmente volvió a vanagloriarse: “Un líbero está cubriendo a los stoppers, ir al rebote o hacer cobertura detrás de ellos. Lo que y hago es de todo: choco arriba, salgo con la pelota a jugar, meto pelotas entre líneas, cambio a derecha o izquierda. Me cargo para un lado, hago cosas que no hacen los líberos”.