Matías Claro, presidente de Cruzados, aseguró que como club están en la búsqueda de un jugador en este mercado que pueda elevar el nivel del equipo ante la ola de lesiones.

Universidad Católica ha tenido un mercado de fichajes inexistente pensando en la segunda mitad del año. Los cruzados no han contratado a ningún jugador, algo que ya está colmando la paciencia de los hinchas, sobre todo porque el equipo de Daniel Garnero sigue vivo en la Copa Libertadores.

Además, las lesiones han golpeado al cuadro precordillerano en las últimas semanas. Clemente Montes, Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Dúaz y Francisco Rossel son baja por diferentes dolencia, lo que acorta todavía más el plantel.

Sin embargo, esto podría cambiar en los próximos días, ya que en la previa al choque con Estudiantes de La Plata en Argentina el presidente de Cruzados, Matías Claro, envió un mensaje de paz a los más impacientes.

ver también ¿Repite contra Estudiantes? Los cuatro triunfos de U. Católica jugando en Argentina

Universidad Católica avisa que va por un fichaje en este mercado

En charla con TNT Sports el timonel de la UC afirmó que “hemos tenido con el cuerpo técnico en los últimos meses viendo como potenciar el plantel. En general Daniel (Garnero) está consciente que tiene un buen plantel y buenos jugadores, hasta antes de estas dos lesiones”.

“Como nosotros lo habíamos dicho, estamos buscando un jugador que pueda entrar de titular, que jerarquice el plantel desde el primer minuto”, añadió.

Universidad Católica podría ir por un fichaje de último minuto en este mercado. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Claro afirmó que “con estas dos lesiones que se dieron en los últimos días, probablemente pueda cambiar un poco las expectativas de los jugadores que estamos buscando para reforzar el plantel. Todavía nos quedan unos días y estamos haciendo los máximos esfuerzos para un refuerzo para el plantel”.

“Es difícil de comprender para los hinchas, pero ha sido muy difícil encontrar un jugador del nivel y jerarquía que queríamos para el plantel. Ampliaremos un poco más la búsqueda, pero siempre buscando un jugador que venga a potenciar nuestro plantel en el segundo semestre”, concluyó.

Cabe destacar que el cierre del libro de pases del fútbol chileno se dará el jueves 13 de agosto a las 23:59 horas, el día hábil anterior al inicio de la Fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

¿A qué hora juega Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata?

La ida de esta llave se jugará hoy martes 11 de agosto a las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Por su parte la vuelta quedó programada para el 18 de agosto (también a las 20:30) en el Claro Arena.

ver también Las cuatro bajas con las que Universidad Católica visitará a Estudiantes por los 8vos de final de la Copa Libertadores 2026

En síntesis