El hecho se produjo en Turquía y tuvo que ver con el supuesto arribo del alemán Jamal Musiala al Galatasaray.

Los rumores del mercado de fichajes en Europa dieron pie a un insólito hecho en Turquía. ¿El motivo? Pues una información que no resultó verídica y que terminó con el responsable detenido por la justicia.

El hombre en cuestión fue el periodista Burhan Can Terzi, quien aseguró que Galatasaray tenía un acuerdo para fichar a uno de los mejores jugadores del Bayern Munich de Alemania, el volante Jamal Musiala.

Sin embargo, desde el propio cuadro turco desmintieron cualquier acuerdo por el joven jugador. El comunicador, lejos de retractarse por lo informado, afirmó que según sus fuentes el fichaje se haría oficial en los próximos días.

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Periodista en Turquía es detenido por información falsa en este mercado de fichajes

Todo este entuerto tuvo sus alcances legales luego que la Fiscalía General de Bakirköy decidiera abrir una investigación contra Burhan Can Terzi. Desde el mismo Galatasaray apuntaron a que se intentó desprestigiar la gestión del club en la materia de fichajes.

El nombre de Jamal Musiala estuvo involucrado en una insólita detención este mercado de fichajes. | Foto: Getty Images.

Pues bien, fue durante la pasada jornada de lunes 10 de agosto en que el periodista terminó siendo detenido por la policía turca bajo los cargos de “difusión pública de información engañosa”.

Luego de declarar en la Dirección de Seguridad de Estambul, Burhan Can Terzi fue remitido al juzgado, donde se le ordenó su libertad mientras dura la investigación en su contra por una información que nunca fue real.

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En síntesis