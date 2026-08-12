Arturo Vidal augura un buen futuro en Gabriel Maureira, aunque entiende que debe ir encontrando mañas que son importantes en los arqueros.

Arturo Vidal realizó una transmisión de streaming en el que analizó largamente a Colo Colo. En ese contexto es que habló de sus compañeros, haciendo énfasis en algún momento en Gabriel Maureira.

El joven meta de los albos ha estado en el ojo mediático tras agarrar titularidad y competir, desde la semana pasada, con Vozinha por el arco del Cacique.

El King tuvo palabras de elogios para el canterano. “Es un arquerazo Maureira, pero debe mejorar en cosas”, fue lo primero que señaló para que siga creciendo.

Apunta a cosas de presencia. “Sacar más la voz, hacerse sentir, chocar en el aire con alguno y dejarlo en el suelo. Es lo que hacen los arqueros, son locos”, confesó.

Vidal quiere que Maureira agarre más roce en el arco de Colo Colo

Vidal le pide a Maureira “ser más malo” con los defensas

Vidal piensa que tiene condiciones físicas imponentes, lo que cualquier arquero moderno necesita en el fútbol internacional para triunfar.

“Tiene porte, es gigante, buen arquero, le pega bien a la pelota”, destaca. Pero vuelve a lo mismo: tiene que ir aprendiendo mañas del puesto para manejar la defensa.

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Dice que “debe ser más malo nomás, en el sentido de que le den miedo acercarse a él. Pero tiene tremendo futuro. Es largo, grande, tiene personalidad”, explica.

Finalmente comenta los consejos que le entrega constantemente. “Le digo que choque, que hable. Que putee a alguno, a mí mismo porque no te voy a decir nada. Te tenemos que sentir de atrás”, explica.