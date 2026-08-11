Justo Giani afirmó que puede ser la referencia de área para la vuelta ante Estudiantes de La Plata ante la suspensión del Toro.

Universidad Católica pudo rescatar un empate de oro en su visita a Estudiantes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. En un duelo complicadísimo, la UC logró igualar 1-1 y dejó la llave abierta pensando en la vuelta de la próxima semana.

El gran héroe de la noche en La Plata fue Fernando Zampedri, quien en el minuto 80’ se mandó el gol de la igualdad cuando parecía que la UC se devolvía con las manos vacías desde Argentina.

Sin embargo, no todo fueron caras felices en el plantel cruzado. Lamentablemente el Toro Zampedri fue amonestado y llegó a su tercera cartulina amarilla en lo que va de torneo, lo que lo deja suspendido para la revancha en el Claro Arena.

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Giani avisa que puede ir al sacrificio por Zampedri en Universidad Católica

Uno que habló de este complejo panorama fue Justo Giani, quien tras el partido afirmó que “son jugadores importantes Cuevas y Zampedri, pero los que están afuera lo pueden hacer de gran manera. Hay muchos chicos afuera y confiamos en ellos”.

“Nosotros podemos recuperarnos bien. Ellos tienen un clásico en Argentina y vamos a pensar en lo que viene”, añadió.

Fernando Zampedri otra vez fue el héroe de Universidad Católica. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el trasandino declaró que “hay que valorar la campaña que estamos haciendo de visita. Quizás a veces se nos saca el merito pero nos plantamos de igual a igual. No hay que conformarse, pero sí valorarlo”.

Para cerrar, el volante le mandó un claro mensaje a Daniel Garnero sobre la suspensión de Zampedri: “Donde me ponga el técnico puedo jugar. Estoy a disposición. Si me necesita ahí, lo puedo hacer como centrodelantero”.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes?

La revancha de este cruce está programada para el martes 18 de agosto a las 20:30 (hora de Chile) en el Claro Arena. El ganador de este cruce se verá las caras en cuartos al clasificado entre Corinthians de Brasil y Rosario Central de Argentina.

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En síntesis