El entrenador del cuadro cruzado analizó lo que fue el 1-1 ante Estudiantes en esta ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Universidad Católica rescató un valioso empate en su visita a Estudiantes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. En un partido durísimo, la UC logró igualar 1-1 y dejó la llave abierta pensando en la revancha de la próximo semana.

El gran héroe de la noche fue Fernando Zampedri, quien en el minuto 80’ se matriculó con el tanto del empate cuando parecía que la caída cruzada en La Plata era casi inevitable.

Lamentablemente este punto obtenido en suelo argentino fue a cambio de un costo alto. El Toro fue amonestado y llegó a su tercera amarilla en lo que va de torneo, lo que lo deja suspendido para la vuelta en el Claro Arena.

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En Universidad Católica procesan otra jornada heroica de Zampedri

Al respecto uno que alzó la voz en la UC fue Daniel Garnero, quien tras el partido declaró en conferencia de prensa que “Fernando Zampedri es el jugador más importante que tiene este club en su historia. Es una leyenda viva de Católica. Va por su séptimo año como goleador del torneo y no tenerlo es una baja muy importante”.

“Tenemos que prepararnos para hacer el mejor partido que podamos para lograr la clasificación, que es el objetivo que tenemos”, añadió.

Zampedri otra vez apareció en un momento clave para la UC. | Foto: Cruzados.

Sobre la gran cantidad de lesionados y la falta de refuerzos, el DT de Católica afirmó que “nos tocó esto y es parte del fútbol. Coincidió con que algunos chicos se lesionaran fuera de lo común, con muchas cirugías. Llegamos a una instancia importante con el plantel un poco golpeado, pero ojalá que esté esa posibilidad de refuerzos”.

“En todos los sectores estamos con problemas, pero bueno. Somos los que somos y vamos a prepararnos al máximo para ganar el partido en casa y pasar de fase”, concluyó.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes?

La revancha de esta llave se jugará el martes 18 de agosto a las 20:30 (hora de Chile) en el Claro Arena. El ganador de este cruce enfrentará en cuartos al clasificado entre Corinthians de Brasil y Rosario Central de Argentina.

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En síntesis