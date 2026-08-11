El capitán de Boca Juniors aseguró que el árbitro chileno afirmó que el cuadro xeneize debía sacar en el segundo tiempo a pesar de ya haberlo hecho el inicio del primero.

El árbitro chileno Piero Maza fue protagonista de un notable papelón en la Copa Sudamericana 2026, certamen donde arbitró los octavos de final entre Boca Juniors de Argentina y Recoleta de Paraguay.

En lo que fue triunfo por 3-1 de los Xeneizes en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, el juez nacional se mandó un condoro de aquellos a favor de los argentinos.

Todo comenzó con el pitazo inicial, cuando Boca sacó desde el medio para dar arranque al partido. Dicho esto, era los paraguayos quienes debían sacar para la segunda mitad, algo básico para los entendidos en el fútbol. Sin embargo, Maza se traspapeló.

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Papelón de Piero Maza en la Copa Sudamericana

Para sorpresa de muchos, en el segundo tiempo nuevamente arrancaron las acciones con el saque al medio de Boca Juniors, algo que va en contra del reglamento y que fue apuntado por el propio capitán de los Xeneizes.

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“Nos dimos cuenta. El árbitro dijo que sacaba Boca y sacamos”, declaró a ESPN Leandro Paredes, capitán del cuadro trasandino.

Hay que destacar que pese a este insólito error del chileno, el reglamento de la IFAB no contempla sanciones deportivas para el club. No obstante, Maza podría recibir un castigo interno por parte de la Conmebol.

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En síntesis