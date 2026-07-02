“Sácate el traje de superhéroe”: Hernán Caputto explota conta arbitraje de Piero Maza

El adiestrador de Coquimbo Unido lamentó el cometido del referí en el partido de Copa Chile ante Limache. “Hubo jugadas que no las midió de la misma manera”, recalcó.

Coquimbo Unido desaprovechó la chance de afianzarse en la parte alta de la Copa Chile y sumó un sufrido empate ante Deportes Limache. Pero el cometido de Piero Maza se robó la película y sacó de sus casillas a Hernán Caputto.

El cuadro pirata abrió el marcador en el minuto 45 con tanto de Guido Vadalá. Pero en le complemento se complicó de forma inesperada. Primero en el 87’ Dylan Glaby recibió la tarjeta roja por agresión a Carlos Morales.

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Para peor, en el 91’ Joaquín Montecinos sacó un venenoso centro al corazón del área y Manuel Fernández en su intento por despejar el balón, terminó marcando en su propia meta. Lo que sentenció el 1-1.

Sin embargo, esto molestó especialmente a Hernán Caputto. Pero no con sus jugadores, sino que con el arbitraje de Piero Maza. En la transmisión de TNT Sports se escuchó en reiteradas ocasiones su molestia con el referí nacional.

“Dale Piero. Sácate el traje de superhéroe”, fue el reclamo de Caputto. “No lo necesitas”, reiteró el adiestrador molesto con los cobros, que a su parecer, favorecieron al tomate mecánico.

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El enojo de Hernán Caputto con Piero Maza: “No midió de la misma manera”

El tema es que en la conferencia de prensa post partido, el adiestrador de Coquimbo explicó el motivo de su enojo con Piero Maza.

“Terminamos con bronca. A Coquimbo le quieren ganar todos. Pero cuando encuentro un desequilibrio innecesario de la autoridad máxima, no me gusta mucho”, lanzó fuerte y claro Hernán Caputto.

Si el DT hasta confesó que dialogó con el árbitro y le reprochó en su cara su mal cometido. Lo que no es primera vez que ocurre con Maza, ya que anteriormente fue Ronald Fuentes el que encaró al referí.

“Se lo comenté. Fui irrespetuoso al decirle que no es necesario. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque en Copa Chile no hay VAR y hay jugadas que se escapan”, agregó.

“Hubo jugadas fuertes y no la midieron de la misma manera. Hoy es muchísimo luchar con un jugador menos. Teníamos el partido controlado pero no pudimos dar el cachetazo final”, lamentó Caputto. Por lo que ahora Coquimbo quedó puntero en el grupo A pero con ocho unidades. Por lo que será clave el partido del próximo 4 de julio cuando visite a Iquique, a que es su escolta directo con siete puntos.