El volante reapareció en el partido ante Huachipato y tuvo su último adiós con la hinchada lila. “Nos reencontraremos”, avisó.

Deportes Concepción sigue en racha y ahora sumó un agónico triunfo ante Huachipato por Copa Chile. Lo que pone a los lilas en la parte alta del grupo H, y con opciones de avanzar de ronda.

El marcador lo abrió Rafa Caroca al 22’, pero el “León de Collao” lo dio vuelta con autoridad. Primero en el 49’, Mario Sandoval logró el empate. Cuando ya se jugaban los descuentos, Ethan Espinoza aprovechó los espacios en la defensa acerera y en el 92’ puso el definitivo 2-1. Lo que desató los festejos de los hinchas lilas que llegaron al Estadio CAP.

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Pero la celebración tuvo un momento más que especial tras el pitazo final. Esto debido a que Nelson Sepúlveda se acercó a la parcialidad del Conce y tuvo su último adiós. El volante que protagonizo una fuerte pelea con Fernando Díaz, finalmente fue borrado del equipo y ahora en el segundo semestre todo apunta a que seguirá su carrera en la Primera B.

“Sepu querido, los del Conce jamás te olvidarán”, cantaron los hinchas que agradecieron la campaña del 2025 donde el volante fue clave para conseguir el ascenso y el retorno a la Liga de Primera.

Nelson Sepúlveda se despide de Concepción: su futuro estará en Primera B

El registro fue vitalizado por “Tu Deporte Radio” y de inmediato recibió los cientos de me gusta de los hinchas lilas. Incluso Nelson Sepúlveda dejó su último mensaje en la publicación.

“El sentimiento de amor y cariño que siento hacia todos los hinchas lilas es indescriptible”, recalcó el Sepu. “Nos encontraremos nuevamente esto es una pausa en esta linda historia los amo y nos vemos si Dios quiere”, cerró el volante.

Pero ahora todo indica que Sepúlveda cambiará de aire y su destino estará en Antofagasta. Bajo la dirección de Luis Marcoleta, buscará en la Primera B otro ascenso como ya se ha hecho especialista. En los “Pumas” aún no oficializan su llegada, pero recalcaron que está muy cerca y que lo esperan con los brazos abiertos para la recta final de temporada.