Mercado de fichajes: Protagonizó pelea con Nano Díaz y ahora sorprende con nuevo club

El caso de Nelson Sepúlveda sorprende en el fútbol chileno ya que dejará Deportes Concepción para buscar el ascenso con Antofagasta.

El mercado de fichajes se sigue moviendo y ahora es Deportes Concepción el cuadro deja partir a una de sus figuras. Esto tiene relación con la salida de Nelson Sepúlveda que fue clave en el ascenso del 2025 y que en el primer semestre había sido titular en el “León de Collao”.

El tema es que con la llegada de Fernando Díaz cambió radicalmente su panorama. La pelea que registraron en la Copa de la Liga, fue determinante en el futuro del volante.

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“Si me sacaí a mí, con… tenís que sacarlos a todos. En el camarín te voy a pegar”, fue el reclamo de Sepúlveda al ser sustituido antes del término del primer tiempo ante Coquimbo.

“Está pésimo lo que hizo. Ahora va a pasar lo que tenga que pasar”, recalcó Nano Díaz ofuscado por el numerito que tuvo que sufrir. Palabras que finalmente generaron su efecto en el mercado de invierno.

Nelson Sepúlveda deja el Conce para jugar en la Primera B

Tras lo ocurrido, Nelson Sepúlveda pidió perdón y siguió entrenando en Deportes Concepción. Sin embargo, Nano Díaz no lo consideró en los últimos encuentros.

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Por lo mismo, el nombre del volante empezó a sonar en clubes como Temuco y Deportes Iquique. Sin embargo, este miércoles se reveló que arma maletas para cambiar de aires hacia el norte del país.

“Su nuevo club será Deportes Antofagasta, elenco que luchará por volver a Primera División”, detalló Sabes Deportes. “La decisión fue tomada en conjunto por la institución y el futbolista”, agregó el medio citado, dejando en claro que Nano Díaz no lo quería ver ni en pintura.

De esta forma Sepúlveda volverá a una categoría que conocer al revés y al derecho. Si en 2025 fue determinante en Concepción para conseguir el ascenso a la Liga de Primera. Hazaña que buscará repetir este 2026, ya que los pumas están quintos con 23 unidades, a seis de Cobreloa que es el puntero absoluto.