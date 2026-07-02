Mercado: Deportes Limache sorprende con llegada de refuerzo desde Europa

El tomate mecánico confirmó a Tiago Galletto para el segundo semestre del 2026. El volante llega proveniente de la liga portuguesa.

Deportes Limache quiere repuntar la temporada en Chile. Tras un gran inicio del 2026, el cuadro dirigido por Víctor Riveros perdió la regularidad que lo hizo destacar y terminó la Liga de Primera en el noveno puesto y eliminado de la Copa de la Liga.

Ahora en la Copa Chile marcha tercero en el grupo A con cinco puntos. Por lo que todavía tiene chances lograr uno de los cupos para avanzar a la siguiente fase.

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Pero el objetivo es lograr el despegue definitivo. Por lo mismo, se buscó a un volante desde Europa para reforzar el mediocampo y hacer olvidar la lesión del paraguayo Ramón Martínez.

En este caso Limache se fijo en el charrúa Tiago Galletto de 24 años. El volante que militó en el AVS FS de Portugal, llega al elenco nacional para afianzar el mediocampo.

Además militó en River Plate y Cerro Largo, ambos de la primera división de Uruguay. “Es un jugador agresivo, fuerte, y capaz de jugar también como defensa central. Gran posicionamiento en el campo, jugador clave en jugadas a balón parado”, recalcó la cuenta “Youth Scouting” que describió al jugador que se suma al fútbol chileno.

¿Cuándo juega Deportes Limache?

Ahora Deportes Limache debe disputar la quinta fecha de la Copa Chile. Lo que está programado par el domingo 5 de julio. Luego vendrá el descanso de mitad de año, y comienza el gran desafío del año: la segunda rueda de la Liga de Primera.

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El tomate mecánico parte de visita ante Colo Colo el 26 de julio y luego será local el 1 de agosto ante Ñublense. Lo que ya podría contar con el debut de Tiago Galletto.