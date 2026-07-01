El cuadro tomatero sigue reforzando su plantel para la segunda rueda y oficializó la llegada de un futbolista formado en Colo Colo.

El mercado de fichajes sigue moviéndose y Javier Rojas ya tiene nuevo equipo para afrontar la segunda rueda de la temporada. El futbolista formado en Colo Colo fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Deportes Limache.

El jugador venía de un paso a préstamo por Deportes Concepción, donde no logró consolidarse y, de común acuerdo con el club, puso fin de manera anticipada a su vínculo.

Tras confirmar su salida del conjunto penquista, Rojas encontró rápidamente un nuevo destino. El cuadro tomatero oficializó su incorporación para afrontar la segunda parte del campeonato.

Javier Rojas es presentado en Limache

A través de sus redes, el jugador fue anunciado como nuevo refuerzo. “Bienvenido Javier Rojas. El lateral de 20 años, formado en Colo Colo y con pasos recientes en Deportes Concepción, se incorpora a Deportes Limache de cara a la segunda rueda. ¡Con todo Javi!”.

El presente de Deportes Limache

Actualmente, Limache ocupa el noveno lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, a solo unas unidades de los puestos de clasificación a competencias internacionales.

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Con ese objetivo en mente, la dirigencia continúa reforzando el plantel para la segunda rueda, con la intención de mantenerse en la pelea por un cupo a torneos continentales.

En síntesis: