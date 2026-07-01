El cuadro tomatero sigue moviéndose en el mercado y tendría prácticamente asegurada la llegada de un futbolista proveniente del fútbol paraguayo.

El mercado de fichajes sigue tomando fuerza en el fútbol chileno y Deportes Limache ya comenzó a mover sus piezas de cara al segundo semestre.

Con el objetivo de escalar posiciones en la Liga de Primera, el cuadro tomatero aseguró un inesperado refuerzo proveniente del fútbol paraguayo.

Actualmente, Limache marcha en el noveno lugar de la tabla de posiciones, a pocos puntos de los puestos de clasificación a competencias internacionales. Por ello, la dirigencia ya trabaja en la conformación del plantel para la segunda rueda, donde buscará mantenerse en la pelea por un cupo a torneos continentales.

El refuerzo que llega a Limache

Según reveló el comunicador, Renzo Luvecce, el cuadro Tomatero aseguró la llegada de Hugo Martínez, mediocampista paraguayo de 26 años, que llegaría libre desde el club Libertad.

“Alcanzó un acuerdo total con el club, firmará contrato hasta finales de 2026 con opción de renovar por 1 temporada más si cumple ciertos objetivos. Se hará oficial próximamente”, explicó.

El jugador se sumaría al cuadro Tomatero/Getty Images)

La carrera de Hugo Martínez

El mediocampista ha disputado toda su carrera en Libertad de Paraguay, donde debutó el 2018.

Este año, el club clasificó a la nueva edición de Copa Libertadores donde disputó un solo encuentro, quedando relegado al banco de suplentes en tres encuentros, mientras que en dos no fue convocado. Sumando total 6 minutos en la competencia.

Hugo Martínez viviría su primera expereincia internacional/Getty Images)

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En sus redes, el jugador confirmó su salida de Libertad. “Hoy me toca despedirme del club Libertad que fue mi casa durante muchos años. Desde las inferiores crecí aquí, no solo como jugador, sino también como persona. Me llevo recuerdos inolvidables, amistades que quedarán para siempre y el orgullo de haber defendido estos colores en cada entrenamiento y cada partido”.

“Me voy con el corazón lleno de gratitud y con la satisfacción de haber dado siempre lo mejor de mí. Siempre llevaré a este club en mi corazón. ¡Gracias por todo!”, señaló.

En síntesis: