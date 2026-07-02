El entrenador de la selección argentina asegura que el duelo de este viernes ante los africanos no será sencillo.

Uno de los grandes candidatos para ganar el Mundial 2026 es Argentina, que este viernes saldrá a buscar pasajes para los octavos de final ante el modesto seleccionado de Cabo Verde.

La Albiceleste mostró todo su poderío en la fase de grupos, donde ganó los tres partidos que jugó y contó con un inspirado Lionel Messi, quien lleva seis goles en lo que va de Copa del Mundo.

Los argentinos son totalmente favoritos frente a los africanos, sin embargo, el entrenador y campeón del mundo, Lionel Scaloni, pide mesura y respeto para el elenco caboverdiano.

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Lionel Scaloni analiza a Cabo Verde antes de partido clave en el Mundial

El chofer de La Scaloneta habló este jueves en conferencia de prensa y señaló que respetan mucho a Cabo Verde, explicando que clasificaron de ronda por su bien rendimiento.

“Es un equipo que no ha perdido e incluso contra Arabia mereció ganar. Se defiende bien, tapa bien los pases interiores y después sale muy bien de contra. Tiene jugadores de buen pie. Es un buen equipo, lo veníamos analizando porque era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende. No están acá de casualidad“, dijo Scaloni.

Luego, habló del momento que vive el equipo argentino: “estamos bien. Lógicamente ilusionados como todo el mundo, pero hay un rival que ha hecho muy bien las cosas y al que hay que respetar. El margen ahora se achica. Es un encuentro en el que el que pierde se vuelve, pero nos agarra en un buen momento”.

Lionel Scaloni analiza el partido ante Cabo Verde. (Photo by Stacy Revere/Getty Images)

Por último, Lionel Scaloni habló del nivel que están mostrando el resto de los equipos que sigue en competencia en el Mundial, destacando el cometido del poderoso conjunto francés.

“Creo que Francia hoy está muy bien y Brasil también; México la vi haciendo un gran partido ante Ecuador; Colombia también está muy bien; España lógicamente. Son selecciones que van a estar peleando. Pero obviamente que lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta”, cerró.

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¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026?

El esperado partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16° de final del Mundial 2026 se jugará este viernes 3 de julio, a partir de las 18:00 horas de Chile, en Miami.