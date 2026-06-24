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Mercado de fichajes

De Portugal a Limache: el fichaje que estaría listo para sumarse a la liga chilena

El volante uruguayo tendría todo listo para arribar desde Portugal para cubrir la sensible baja de Ramón Martínez.

Por Andrea Petersen

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El refuerzo que llega a Limache.
© MANUEL LEMA/PHOTOSPORTEl refuerzo que llega a Limache.

Deportes Limache buscará dar un salto en la segunda parte de la temporada y meterse en la pelea por los puestos de clasificación a torneos internacionales.

Con ese objetivo, el cuadro tomatero ya comienza a moverse en el mercado de fichajes y, de cara al segundo semestre, tendría prácticamente acordada la incorporación de un inesperado refuerzo para potenciar su plantel.

El refuerzo que llegaría a Limache

Según reveló el comunicador Renzo Luvecce, el cuadro tomatero tiene todo acordado para la llegada del volante de contención Tiago Galletto. “Llega hoy miércoles 24 de junio a nuestro país, firmará contrato por 1 año y será presentado próximamente”.

“El jugador de 24 años llega con el pase en su poder (libre) luego de finalizar contrato con el AVS de Portugal y con la misión de reemplazar a Ramón Martínez quién se cortó el ligamento cruzado y quedó fuera hasta finales de 2026″.

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“El uruguayo durante la temporada 25/26 jugó un total de 16 partidos, siendo titular solamente en 3 encuentros”, señaló.

La carrera de Tiago Galletto

El jugador uruguayo de 24 años comenzó su carrera en River Plate de Uruguay, pasando luego por Cerro Largo y dando el 2025 el salto internacional a sumarse al AVS FS de Portugal.

En su primera temporada en el país luso disputo 15 encuentros de 34, sin goles, ni asistencias.

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