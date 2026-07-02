El delantero es uno de los nombres que más fuerza ha tomado en el Cacique en este mercado de fichajes invernal.

La opción de que Jordhy Thompson vuelva a Colo Colo por estos días ha ido tomando bastante fuerza. El propio jugador no ha ocultado su deseo de regresar al club que lo formó, algo que ha sido analizado por la propia dirigencia alba.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, aseguró al respecto que “nosotros no le cerramos la puerta a nadie, absolutamente a nadie. Nos sentimos orgullosos de que tanto jugador esté interesado en venir a Colo Colo, es lo que genera este club. Pero no le cerramos la puerta a nadie”.

Pues bien, desde el propio Orenburg, club donde actualmente milita el chileno, surgió en las últimas horas una señal que podría ser clave para terminar de sellar el retorno de Thompson al Cacique.

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Atento Colo Colo: Orenburg ficha a jugador en el mismo puesto de Thompson

De acuerdo a información entregada por el periodista argentino Uriel Iugtm, el jugador trasandino Benjamín Bosch será nuevo refuerzo del Orenburg de Rusia. Vélez Sarsfield, club dueño de su pase, cederá al futbolista de 21 años por 18 meses y con opción de compra.

Thompson se acerca a Colo Colo luego que el Orenburg fichara a un jugador en su mismo puesto. | Foto: jordhyth_42.

Lo que hay que seguir con atención acá es que Bosch juega justamente de extremo por la derecha, misma posición que Jordhy Thompson ocupa en el cuadro ruso. Así las cosas, las posibilidades de que el chileno termine volviendo al Cacique están muy latentes, algo que el mismo Orenburg asume con este movimiento de mercado.

Jordhy Thompson viene de disputar en la temporada 2025/26 con el FC Orenburg un total de 31 partidos, siendo 28 por la Premier Liga y tres en la Copa de Rusia. En ellos se matriculó con cinco goles y dio seis asistencias en 2304 minutos de acción.

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En síntesis