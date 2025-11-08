Ronald Fuentes no aguantó la corrección que hizo Piero Maza después de chequear las imágenes en el VAR. En primera instancia, el árbitro había decidido amonestar a Gabriel Graciani en Ñublense tras un choque con el lateral izquierdo de O’Higgins Luis Pavez.

Pero tras chequear las imágenes, Maza estimó que la acción de Graciani fue demasiado violenta. Cambió la amonestación por una tarjeta roja directa. Algo que molestó al “8” de los Diablos Rojos, que en el minuto 28 se quedaron con 10 jugadores y ya perdían por 1-0 con gol de Maximiliano Romero.

Ese panorama hizo explotar a Ronald Fuentes, quien no podía creer la sanción de Maza. Por eso mismo, mostró su enojo sin tapujos. Para su mala suerte, fue captado en pleno insulto por la cámara y el micrófono de TNT Sports. “Hazte el guapo en Argentina, weón, hazte el guapo en Argentina”, le gritó el mundialista chileno al huez.

Piero Maza cambió una tarjeta amarilla por una roja directa para Graciani, quien se fue expulsado. (Jorge Loyola/Photosport).

“Te haces el guapo acá, c*liao”, elevó la puntería Ronald Fuentes. Algo que no pasó inadvertido para la cuaterna referil. De hecho, Maza le sacó la tarjeta roja al popular Chilenita, quien a pesar de lo que dijo, tampoco quedó conforme con su sanción.

El entrenador de Ñublense quiso meter al cuarto réferi en la situación. “¿Qué le dije a Piero? Pero dime, po, si tú estás viendo”, apuntó Ronald Fuentes, visiblemente enojado. Quién sabe cómo se enteró, pero Maza también oyó lo que la transmisión del partido captó perfecto en el sonido ambiente. La roja fue inexorable.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan picaresca charla de Fuentes con Zavala tras dejar Colo Colo: “El otro hue*n no te puso nunca”

Ronald Fuentes expulsado por desaprobar a Piero Maza con desafiantes dichos

Habrá que ver cuál es el informe de Piero Maza sobre Ronald Fuentes en este partido, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera. Pero a pesar de la expulsión del director técnico, Ñublense encontró el empate contra O’Higgins en su visita a El Teniente.

Fue mediante un penal que aprovechó bien Federico Mateos para igualar la acción. Con ese marcador se fueron al descanso. Y los chillanejos lamentan que a raíz de una sola acción perdieron a Graciani y al conductor técnico del plantel. Para colmo, también sufrieron la lesión de Jovany Campusano.

El gol de Federico Mateos a O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

Publicidad

Publicidad

El bravo lateral izquierdo formado en La Serena le dejó su lugar a otro ex granate, Diego Sanhueza, en la recta final de la primera etapa. ¿Hubo más amarillas en el primer tiempo? Sí, el arquero Nicola Pérez, quien fue amonestado por cometer una falta fuera de su área. Hubo harto trabajo para Piero Maza en la noche rancagüina, pues apenas iniciado el segundo tiempo amonestó a Giovanni Ávalos. Luego, a su compañero de Ñublense Pablo Calderón.

Ronald Fuentes tendrá que estar atento al informe de Piero Maza y a la sesión del Tribunal de Disciplina. (Jorge Loyola/Photosport).

ver también Lo citaron a la Roja mundialista y está en conflicto con club donde manda un agente: “Mientras no firme…”

Así va Ñublense en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Ñublense lucha por entrar definitivamente en la parte alta de la tabla en la Liga Primera 2025.

Publicidad