Fútbol chileno

Sorprendente: defensa nacido en Colo Colo lidera las ocasiones de gol creadas en la Liga de Primera

Ranking de los jugadores con más influencia en situaciones en arco contrario. Palavecino y Valencia entre ellos.

Por Nelson Martinez

La Liga de Primera vuelve a la acción en pleno desarrollo del Mundial Sub 20. Y ahí, los equipos se juegan sus últimas cartas para abrochar clasificación a copas internacionales y otros escapar del descenso.

Por eso, las estadísticas son claves a la hora de destacar a las figuras del fútbol chileno, donde un sorpresivo jugador se sitúa como el que genera más ocasiones de gol.

Nacido en Colo Colo y con una larga vuelta en clubes nacionales, Luis Pavez vive hoy uno de los mejores momentos de su carrera. El defensa y lateral izquierdo ha sido titular indiscutido con gran campaña en O’Higgins.

Supera al Leo Valencia y Palavecino en la Liga de Primera

Luis Pavez, defensa de O’Higgins, es el jugador con más ocasiones creadas en la Liga de Primera. El lateral del Capo se ha dado un festín por la banda zurda con Rodrigo Godoy, y ahora Martín Sarrafiore, en la campaña del equipo.

Con 12 jugadas claras de gol, el nacido en Colo Colo lidera el ranking. Tras él, vienen Leonardo Valencia (11), Claudio Aquino (10), Juan Cornejo (9) y Jorge Henríquez (8).

Tras ellos, aparece otra de las figuras del fútbol chileno: Matías Palavecino 7. El volante de Coquimbo está con siete ocasiones creadas, las mismas que el hispano Pablo Aránguiz.

El caso de Luis Pavez en la cima es llamativo, teniendo en cuenta que es defensa. Llegó este año a O’Higgins, pero rapidamente mostró su experiencia con Paqui Meneghini, siendo clave en su esquema.

