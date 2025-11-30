Es tendencia:
Unión Española vs. O’Higgins: A qué hora juega y dónde VER EN VIVO el partido por la Liga de Primera

Hispanos y Celestes cierran la Fecha 29 del Campeonato Nacional este lunes.

Por Franccesca Arnechino

Union Espanola vs Ohiggins, se verán las caras por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTUnion Espanola vs Ohiggins, se verán las caras por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

Unión Española enfrentará a O’Higgins por la fecha 29 del Campeonato Nacional. Recordemos que ambos equipos están en los extremos de la tabla y este duelo es decisivo para hispanos y celestes.

Duelo vital para el cuadro rancagüino, ya que intentará sumar de a tres para soñar con el repechaje a Copa Libertadores el 2026.

¿A qué hora juega Unión Española vs. O’Higgins y dónde ver EN VIVO?

Unión Española vs. O’Higgins juegan este domingo 30 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

El partido entre Hispanos y Celestes, será transmitido por la señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

