¿Fue penal para O’Higgins? Liberan audio del VAR en cobro que salvó a Colo Colo

Colo Colo estira su buena racha en la Liga de Primera y en la fecha 4 sumó un importante triunfo ante O’Higgins. Con solitaria anotación de Claudio Aquino, el Cacique se mete en la parte alta de la tabla y llega de la mejor forma al Superclásico.

El tema es que el encuentro en el Estadio El Teniente no estuvo ajeno a polémicas. Primero por el gol anulado a Maximiliano Romero y luego por el penal no cobrado a los rancagüinos y que pudo cambiar el desenlace del encuentro.

La jugada de la polémica se registró tras el tanto del volante creativo de los albos. El elenco de Gustavo Bovaglio cargaba sobre el arco de Fernando De Paul en busca del empate. Tras ello, en una jugada dividida Víctor Felipe Méndez en su intento por sacar la pelota terminó derribando a Juan Leiva en el área alba.

Ante las muecas de dolor del jugador celeste, de inmediato el árbitro Mathias Riquelme cobró penal. Lo que cambiaba totalmente el rumbo del partido. Pero sorpresivamente apareció el VAR.

¿Era penal contra Colo Colo?

En está ocasión el VAR -que lideró Piero Maza- en su chequeo protocolar revisó la jugada y alertó que el jugador de Colo Colo fue el que primero tocó el balón. Por lo que, en medio de los reclamos de los albos, se le recomendó el On-Field Review para corregir su cobro.

“Si te fijas el jugador de Colo Colo toca el balón y por eso se va hacia arriba. Luego Leiva siente el contacto. Es falta del atacante”, se detalla en el video que publicó la ANFP.

Lo que sirvió de prueba para dejar en claro cualquier suspicacia sobre el colegiado Riquelme. Esto finalmente significó anular el penal para los celestes pese al enfado de los locales que acusaron falta sobre su jugador y finalmente sentenció el tercer triunfo al hilo del equipo dirigido por Fernando Ortiz.

